İstanbul'da iki genç kızı canice öldüren katilin odasından çıkanlar şoke etti

Kan donduran olay dün İstanbul'da yaşanmıştı. Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Semih Çelik, kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürmüş, daha sonra intihar etmişti.

Semih Çelik'in odasından çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti. Öte yandan Çelik'in kitaplığında “İknanın Psikolojisi”, “Aşkın Yasası Şiddetin Yasası”, “İyinin ve Kötünün Ötesinde”, “İrade Eğitimi” isimli kitaplar olduğu görüldü. Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.