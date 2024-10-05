İstanbul'da iki genç kızı canice öldüren katilin odasından çıkanlar şoke etti

Dün İstanbul'da yarım saat arayla iki genç kızı canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda cani Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu ile haç figürlü obje dikkat çekti.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda odadaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti.
Kan donduran olay dün İstanbul'da yaşanmıştı. Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Semih Çelik, kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürmüş, daha sonra intihar etmişti.
Caninin odasındaki obje ve kitaplar dikkat çekti
Semih Çelik'in odasından çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti. Öte yandan Çelik'in kitaplığında “İknanın Psikolojisi”, “Aşkın Yasası Şiddetin Yasası”, “İyinin ve Kötünün Ötesinde”, “İrade Eğitimi” isimli kitaplar olduğu görüldü. Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.