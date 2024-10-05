Yarım saatte iki kadını katletti

İstanbul'da Semih Çelik adlı bir kişi eski ve yeni kız arkadaşı olduğu iddia edilen 2 kadını vahşice katlederek intihar etti. Alınan bilgiye göre Semih Çelik (19) Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı ailesi kız kardeşini üniversiteye götürmek üzere şehir dışına çıkınca evde tek başına kaldı. Çelik, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen A.H.’yi (19) eve çağırdı. Saat 15:30 civarında A.H.’yi boğazını keserek katleden Çelik, evden çıkarak Fatih ilçesine gitti. Burada yeni kız arkadaşı olduğu iddia edilen İ.U. ile buluşan Çelik, genç kızla birlikte Edirnekapı’daki surların tepesine çıktı. İ.U.’yu da vahşice katleden Çelik, genç kadının başını keserek surlardan aşağı attı.

İ.U.





MESLEĞİ KASAPLIK

Genç kadının vücudunu da parçalara ayıran cani, boynuna geçirdiği iple birlikte surlardan atlayarak intihar etti. Polis ekiplerin intiharın ardından itfaiye merdiveniyle surlara çıkarak şüphelinin burada öldürdüğü İ.U.'nun cesedinin parçalarını aradı. Şüphelinin cesedin bir bölümünü surun tepesinde bıraktığı, bazılarını ise aşağıya attığı belirlendi. Mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi.





PARÇALANMIŞ CESET RESİMLERİ ÇİZMİŞ

Şüphelinin ilk cinayeti işlediği evde polis ekiplerince detaylı inceleme yapıldı. Evde yapılan aramalarda, şüphelinin odasından maktul İ.U.'nun parçalanmış cesedine uygun kara kalem çizim çalışması ele geçirildi. Şüphelinin cinayetleri neden işlediğine dair henüz bir bulguya rastlanmazken, öldürülen iki kızın da öğrenci olduğu belirlendi.



