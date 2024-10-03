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Tuzla
İstanbul'da polise silahlı saldırı: Ekiplere ateş açan zanlı öldürüldü

İstanbul'da polise silahlı saldırı: Ekiplere ateş açan zanlı öldürüldü

23:143/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
AA
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Tuzla'da polise açılan ateş sonucu bir memur yaralandı.
Tuzla'da polise açılan ateş sonucu bir memur yaralandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde polis ekiplerine, hakkında arama kararı bulunan şüpheli hakkında işlem yapmak üzere gittikleri evde ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu bir polis memuru yaralanırken; bir zanlı ölü ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan etkisiz hale getirilen zanlının "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı, 1 zanlı ölü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan şüpheli hakkında işlem yapmak üzere Tepeören Villaları'ndaki bir adrese gitti.

Silahla direnen zanlı vuruldu

Ekiplerin arama çalışması sırasında içeriden silahla ateş açılması sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adresteki şüphelilerden 2'si polis ekiplerince gözaltına alınırken, 1 zanlı silahla direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yaralı memurun hayati tehlikesi var

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ikamete yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon sırasında ikamet içinden silahla ateş açıldığı, 1 polis memurunun ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı polis memurunun tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verildi.

Öldürülen zanlı suç makinesi çıktı

Özel hareket unsurlarınca sürdürülen operasyonda, ikamet içindeki E.E'nin ölü ele geçirildiği, F.İ. ve Ç.G'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden E.E'nin "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınanlardan Ç.G'nin "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan arandığı ifade edilen açıklamada, F.İ'nin ise "dolandırıcılık" suçundan kaydının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, yakalananlar hakkındaki tahkikatın sürdüğü belirtilirken, ikametteki aramalarda 1 otomatik tabanca, 2 adet 9 mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Vali Gül'den yaralı polise ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Tuzla'da aranan zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Adem Köş'ü hastanede ziyaret etti.

Vali Gül'ün yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi alarak "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği aktarıldı.




#Polis
#Saldırı
#İstanbul
#Tuzla
#Polise Saldırı

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