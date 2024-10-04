Beyoğlu'nda önünü kestikleri genç kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda önünü kestikleri genç kızı taciz eden iki şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılığın yakalama kararı sonrası yakalanan şahıslar tekrar gözaltına alındı. Her iki şahıs da sevk edildikleri hakimlikçe “Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından tutuklandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan iki şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Önünü kestikleri genç kızı taciz ettiler
Sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandılar
Her iki şüpheli de, “Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Suç makinesi çıktılar
Öte yandan tutuklanan şahıslardan Semir T.‘nin; 'Cinsel saldırı', 'Mukavemet', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Gasp' suçlarından, Ömer K.'nın ise 'Cinsel saldırı', 'Kasten yaralama', 'Mukavemet', 'Otodan hırsızlık' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.