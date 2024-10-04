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Beyoğlu'nda önünü kestikleri genç kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı

Beyoğlu'nda önünü kestikleri genç kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı

23:264/10/2024, Cuma
G: 5/10/2024, Cumartesi
IHA
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Beyoğlu'nda iki şahıs, önünü kestikleri genç kızı taciz etti.
Beyoğlu'nda iki şahıs, önünü kestikleri genç kızı taciz etti.

İstanbul Beyoğlu'nda önünü kestikleri genç kızı taciz eden iki şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Savcılığın yakalama kararı sonrası yakalanan şahıslar tekrar gözaltına alındı. Her iki şahıs da sevk edildikleri hakimlikçe “Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından tutuklandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ardından tekrar gözaltına alınan iki şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Önünü kestikleri genç kızı taciz ettiler

Olay, 24 Eylül'de Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta meydana gelmişti. Evine gitmekte olan İrem A.'nın (25) peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı
taciz
etmişti. Genç kızın tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etmişti.
Olay yerine gelen Beyoğlu Güven Timi polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler
Semir T.
ve
Ömer K.
, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından
savcılık
tarafından serbest bırakılmıştı.

Sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandılar

Savcılığın yakalama kararı sonrası şüpheli Semir T. Mersin'in Tarsus ilçesinde, Ömer K. ise
İstanbul Kadıköy
'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri biten şüpheliler,
İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı
nca
nöbetçi mahkeme
ye sevk edildi.

Her iki şüpheli de, “Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Suç makinesi çıktılar

Öte yandan tutuklanan şahıslardan Semir T.‘nin; 'Cinsel saldırı', 'Mukavemet', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Gasp' suçlarından, Ömer K.'nın ise 'Cinsel saldırı', 'Kasten yaralama', 'Mukavemet', 'Otodan hırsızlık' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.


Kadın hakları savunucuları istismar dolu hikayelerin olduğu WattPad’in kapatılmasına neden tepkili?

İçeriklerinin önemli bir kısmının +18 kategorisinde ‘korkunç’ diyebileceğimiz, hiçbir anne ve babanın çocuğunun okumasına müsaade etmeyeceği metinlerin ‘hikaye’ adı altında yayınlandığı Wattpad, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesiyle yaklaşık 2 ay önce kapatıldı. Peki Türkiye’nin yüz binlerce kez okunan ve satılan bu kitapları denetleyecek bir mekanizması yok muydu? Sokak ortasında şiddete, tacize ve ahlaksızlığa maruz kalan mağdur bir kadından haberdar olunduğunda, tepki gösteren, sokaklara çıkan, ‘sözde kadın hakları savunucusu dernekler’, çoğunlukla; kadınların, kız çocuklarının, erkekler tarafından taciz edildiğine, tecavüze uğradığına, psikolojik tahakküm altına girdiğine dair hikayelerin bulunduğu Wattpad platformu kapatıldığında tepki gösterenlere neden sessiz kaldı? Bu soruların cevaplarını sizler için aradık.



#Beyoğlu
#Taciz
#İstanbul
#Tutuklama

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