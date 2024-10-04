Beyoğlu'nda önünü kestikleri genç kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı

İçeriklerinin önemli bir kısmının +18 kategorisinde ‘korkunç’ diyebileceğimiz, hiçbir anne ve babanın çocuğunun okumasına müsaade etmeyeceği metinlerin ‘hikaye’ adı altında yayınlandığı Wattpad, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesiyle yaklaşık 2 ay önce kapatıldı. Peki Türkiye’nin yüz binlerce kez okunan ve satılan bu kitapları denetleyecek bir mekanizması yok muydu? Sokak ortasında şiddete, tacize ve ahlaksızlığa maruz kalan mağdur bir kadından haberdar olunduğunda, tepki gösteren, sokaklara çıkan, ‘sözde kadın hakları savunucusu dernekler’, çoğunlukla; kadınların, kız çocuklarının, erkekler tarafından taciz edildiğine, tecavüze uğradığına, psikolojik tahakküm altına girdiğine dair hikayelerin bulunduğu Wattpad platformu kapatıldığında tepki gösterenlere neden sessiz kaldı? Bu soruların cevaplarını sizler için aradık.