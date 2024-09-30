Rojin’den 2 gündür haber yok

Van’da 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş (21) için ekipler arama çalışması başlattı. Van Gölü sahilinde Kabaiş’in cep telefonu ve kulaklığı bulunurken, aramalar bu bölgede yoğunlaştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten dışarı çıktı. Kabaiş geri dönmeyince, telefonla da ulaşamayan arkadaşları önceki gün saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Rojin Kabaiş'in 27 Eylül günü saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.





CEP TELEFONU VE KULAKLIĞI BULUNDU

Kabaiş'ten haber alamayan arkadaşları, önceki gün sabah saatlerinde sahile giderek öğrenciyi aradıkları sırada cep telefonu ve kulaklığını buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Van Gölü'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bölgeye gelen "Kurbağa adamlar", su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde Kabaiş'in bulunmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de aramaların yürütüldüğü bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.





Kaybolmadan önce annesiyle konuşmuş

Kabaiş’in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş de Diyarbakır’dan Van’a gelerek yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Umutla kızının bulunmasını bekleyen baba Nizamettin Kabaiş, Çarşamba günü kızını Van'a getirerek yurda yerleştirdiğini söyledi. Kızının akşam kaybolduğunu belirten baba Kabaiş, şöyle konuştu: “Kızım kaybolmadan önce annesi ile konuşuyor, markete gideceğini söylüyor. Annesi, yurda geç kalmaması için uyarıyor. Kızım sahile gidiyor orada bankta oturuyor. Sahile indiğinde kameranın görüş açısından çıkıyor. Annesi ve oda arkadaşı ulaşmaya çalışıyor fakat ulaşamıyor. Kızım gece yurda giriş yapmamış. Bunun hemen fark edilip bildirilmesi gerekiyordu. Kızımın telefonu, kulaklığı, suyu ve keki sahilde görülmüş. Maalesef kameralar sahil kısmını çekmiyor.











