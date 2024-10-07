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Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord kapatılacak mı?

Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord kapatılacak mı?

14:547/10/2024, Pazartesi
AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

Çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen Discord'a yönelik kapatma ve erişim engeli gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya açıklık getirdi. Uraloğlu, "Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in Tuzla kentine yaptığı ilk uçuşta, basın mensuplarına son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik değerlendirmede bulundu.


Discord kapatılacak mı?

Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu,
"Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok"
diye konuştu.

Ailelere çağrı

Anne ve babalara da çağrıda bulunan Uraloğlu,
"Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler.

Çocuklarımızı istismar etmek isteyen, zihinlerini karıştırmak isteyen kötü niyetli kişiler olacaktır. Ailelerimiz, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirsinler"
ifadesini kullandı.

#discord
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#sosyal medya

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