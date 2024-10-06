Odanın her köşesi Satanizm

Cani Semih Çelik, takıntı haline getirip katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği videoda şunları kaydetti: “İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Ama benim için güzeldi her şey. Bundan sonra korkmana endişe etmene gerek kalmayacak. Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzelce ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan çıkarken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oraları. Bekledim iki saat fakat Tanrı o kadar fazla yardım etti ki, iyi ki olmadı böyle bir şey. Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacaktım diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın.”