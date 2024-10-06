Odanın her köşesi Satanizm

Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner’i vahşice öldürdükten sonra Fatih’te surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik’in (19) odasından çok sayıda satanizm sembolü çıktı. Bunlardan ikisi “şeytan keçi kafası” denilen “Baphomet” ve gözleri oyulmuş İsa ikonası. Çelik, geçen yıl çektiği videoda ise Uzuner’i öldüreceğinin işaretini vermiş. Çelik “Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Bu insanın sen olmasını istiyorum. Kalbini çıkartmak, gözlerini. Biliyorsun zaten onları” diyor.
İstanbul’da önceki gün Eyüpsultan’da Ayşenur Halil’i (19) ve Fatih’te İkbal Uzuner’i (19) vahşice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki cani Semih Çelik’in odasından çok sayıda satanizm sembolü çıktı. İkbal Uzuner’in cesedini surların üzerinde parçalara ayıran ve bazı ceset parçalarını bir iple kendi bedenine bağlayan Çelik’in odasından İkbal Uzuner’in parçalanmış cesedine uygun kara kalem çizim çalışması ele geçirildi.
İKONALARIN YÜZÜNÜ OYMUŞ
Çelik’in odasında Hristiyanlığa ait semboller ve bazı resimler de bulundu.İsa ikonasının gözlerinin kesici bir aletle oyulmuş olması dikkati çekti. Ayrıca odada haç işareti bulunan tablolar olduğu da görüldü.
DUVARDA ‘BAPHOMET’ KOLYESİ ASILI
Satanizm sembollerinden olan “Şeytan keçi kafası” denilen “Baphomet” kolyesinin de odada asılı olduğu çekilen fotoğraflara yansıdı. Öte yandan odada boya inceltmede kullanılan bir şişe amonyak maddesi de bulundu.
6 KEZ TEDAVİ GÖRMÜŞ
Ruh sağlığına ilişkin kayıtları ortaya çıkan Çelik'in, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne tedavi için gittiği belirlendi. 2023 ile 2024 yılları arasında 6 kez bu hastanede tedavi altına alındığı anlaşılan Semih Çelik'in ayrıca ilaç tedavisi de gördüğü tespit edildi.
MEZARDA ADI YAZMIYOR
Öte yandan Çelik’in cenazesini Adli Tıp morgundan alan ailesi cenazeyi direkt Kilyos Mezarlığı'na götürdü. Ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındığı öğrenildi. Çelik, namazın ardından toprağa verildi. Mezarda Semih Çelik'in isminin yazılı olmadığı görüldü.
GEÇEN YIL VIDEO ÇEKIP İLAN ETMIŞ
Cani Semih Çelik, takıntı haline getirip katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği videoda şunları kaydetti: “İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Ama benim için güzeldi her şey. Bundan sonra korkmana endişe etmene gerek kalmayacak. Tamamen kapanıyor bu konu. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzelce ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan çıkarken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Biliyorsun zaten oraları. Bekledim iki saat fakat Tanrı o kadar fazla yardım etti ki, iyi ki olmadı böyle bir şey. Ve vazgeçtim. Seni öldürürsem kendi cehennemimi yaratmış olacaktım diğer tarafta peşimi bırakmayacaksın.”