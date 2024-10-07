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Caninin çizimleri de incelemede

Caninin çizimleri de incelemede

Şahin Şen
04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Semih Çelik
Semih Çelik

İstanbul'da üç gün önce Semih Çelik iki cinayet işledi. İstanbul Siber ve Kriminal şube ekipleri, Semih Çelik’e ait bilgisayar, dijital ve el yazılı notları, çizimleri, ilaçları ve daha birçok belgeyi incelemek üzere el koydu.

İstanbul’da 3 gün önce Eyüpsultan’da Ayşenur Halil’i (19), Fatih Edirnekapı Surları’nda ise İkbal Uzuner’i (19) canice öldüren Semih Çelik’in cep telefonu ve bilgisayarı ve çizimleri incelenmeye alındı. İstanbul Siber ve Kriminal şube ekipleri, Semih Çelik’e ait bilgisayar, dijital ve el yazılı notları, çizimleri, ilaçları ve daha birçok belgeyi incelemek üzere el koydu. Siber Suçlarla Mücadele ve İstanbul Kriminal şube tarafından alınan belgeler arasında dijital ve el yazılı notlar, ilaçlar ve çizimleri bulunuyor. Savcılık, özellikle psikolojik konuları değerlendirmek üzere aralarında doktorların da bulunduğu bir heyeti bilirkişi olarak atayacaklarını belirtti. Öte yandan Semih Çelik ve İkbal Uzuner'in güvenlik kamerasına takılan son görüntülerinde caninin ilk önce kendisinin surlara çıktığı sonra da İkbal'i çağırdığı görülüyor.




#cinayet
#istanbul
#Semih Çelik
#İstanbul siber ve kriminal şube

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