İstismar, şantaj, tehdit, şiddet... Ne ararsanız var! Tüm dünyayı etkisi altına alan sapkın uygulamaların sayısı günden güne artarken sosyal medya mecraları adeta dijital çöplüğe döndü. İstanbul'da iki genç kızı vahşice katleden sur canisi Semih Çelik’in cep telefonu incelemesinde İnceller ile iletişimde olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözler yeniden sosyal medyadaki tehlikeye çevrildi. Sapkın grupların cani eylemleri ve sosyal medyaya sızan yazışmaları sur canisi gibi binlerce katilin aramızda dolaştığını bir kez daha gözler önüne sererken söz konusu toplulukların sıklıkla Telegram ve Discord'daki propaganda gruplarına üye oldukları, saldırıların övüldüğü ve hatta yer yer planlandığı kanallarda örgütlendikleri ortaya çıktı.
- İstismarcıların bu sapkın kanalları aracılığıyla çocuklar ve gençler dijital şiddete maruz kalıyor, yapay zeka botlarıyla ürettikleri sahte cinsel görüntüler ve şantaj tuzağıyla batağa çekilerek intihar ve cinayet kaçınılmaz son haline geliyor. Peki aileleri isyan ettiren ve büyük tepki çeken bu uygulamalar için bir yaptırım yok mu? Bu uygunsuz uygulamalar neden yasaklanmıyor?
İstismar, şantaj, tehdit, şiddet! Ne arasanız var
Telegram'daki büyük tehlike
Telegram özellikle uygulamada sık kullanılan yapay zeka botları sayesinde sahte cinsel görüntüler üretebilen ağlara en sık rastlanan platformlardan biri haline geldi.
Özellikle pandemi zamanı popüler olan ve güvenli bir sohbet platformu olarak ün kazanan Telegram'ın 700 milyonluk küresel bir kullanıcı tabanı var. Bir Telegram grubunun 200.000 kadar üyeye ev sahipliği yapabilmesiyle bu uygulamadaki gruplar devasa büyüklüklere ulaşabiliyor. Bu da tehlikenin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.
Gençleri ailelerinden soğutuyorlar
Yeni Şafak’a konuşan Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Ayşegül Aydemir fenomenlerin sunduğu hayat tarzlarının gerçeklik algısından oldukça uzak olduğunu belirterek gençlerin gerçek dışı beklentilere girerek öz güvenlerinde düşüş ve ailelerinden memnuniyetsizlik yaşamalarına sebep olacağını ifade etmişti.
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'İncel' akımı ne demek?
İncellerin özellikleri şöyle sıralanabilir:
- Sosyal izolasyon:Çoğunlukla asosyal bireyler olarak tanımlanırlar.
- Cinsiyetçi dünya görüşü:Kadınları suçlayıcı ve aşağılayıcı bir dil kullanırlar.
- Kendini kurban olarak görme:Yaşamlarındaki başarısızlıkları başkalarına mal ederler.
- Aşırı çevrimiçi varlık:Genellikle internet forumlarında aktif olurlar ve kendilerine benzer düşünen insanlarla çevrimiçi topluluklar oluştururlar.
İnternet ortamında hızla yayılıyor
Türkiye'de de "incel" toplulukları sosyal medyada oldukça aktif durumda. Forum sayfalarında sıkça "Kendinizi çirkin mi buluyorsunuz? 20'li ya da 30'lu yaşlara geldiniz ama hâlâ bir kızla sağlıklı bir ilişki kuramadınız mı? O zaman tam da doğru yerdesiniz." türünden paylaşımlar görmek mümkün.
UNICEF uyardı
UNICEF, çocuk tacizcilerinin potansiyel kurbanlarıyla iletişim kurmasının, görüntüleri paylaşması ve başkalarını suç işlemeye teşvik etmesinin bu kadar kolay olamayacağını belirterek 25 ülkedeki çocukların yaklaşık %80'inin, internet ortamında cinsel istismar veya sömürü tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak dijital sapkınlığa karşı uyarıda bulundu.