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İstismar şantaj tehdit ne ararsanız var: Anne ve babalar dikkat! Dijital sapkınların yeni adresi ifşa oldu

İstismar şantaj tehdit ne ararsanız var: Anne ve babalar dikkat! Dijital sapkınların yeni adresi ifşa oldu

Seda Ekinci
12:348/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sur canisinden binlerce var: Uygulamaya üye olup saldırıların planlandığı kanallarda örgütleniyorlar
Sur canisinden binlerce var: Uygulamaya üye olup saldırıların planlandığı kanallarda örgütleniyorlar

İstismar, şantaj, tehdit, şiddet... Ne ararsanız var! Tüm dünyayı etkisi altına alan sapkın uygulamaların sayısı günden güne artarken sosyal medya mecraları adeta dijital çöplüğe döndü. İstanbul'da iki genç kızı vahşice katleden sur canisi Semih Çelik’in cep telefonu incelemesinde İnceller ile iletişimde olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözler yeniden sosyal medyadaki tehlikeye çevrildi. Sapkın grupların cani eylemleri ve sosyal medyaya sızan yazışmaları sur canisi gibi binlerce katilin aramızda dolaştığını bir kez daha gözler önüne sererken söz konusu toplulukların sıklıkla Telegram ve Discord'daki propaganda gruplarına üye oldukları, saldırıların övüldüğü ve hatta yer yer planlandığı kanallarda örgütlendikleri ortaya çıktı.

Tiktok, YouTube, X, Instagram, Facebook, Snapchat ve Wattpad terörünün ardından milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı
Discord ve Telegram da sapkınların sosyal medyadaki yuvası haline geldi.

  • İstismarcıların bu sapkın kanalları aracılığıyla çocuklar ve gençler dijital şiddete maruz kalıyor, yapay zeka botlarıyla ürettikleri sahte cinsel görüntüler ve şantaj tuzağıyla batağa çekilerek intihar ve cinayet kaçınılmaz son haline geliyor. Peki aileleri isyan ettiren ve büyük tepki çeken bu uygulamalar için bir yaptırım yok mu? Bu uygunsuz uygulamalar neden yasaklanmıyor?


ABD merkezli sosyal medya siteleri dünyanın dört bir yanında özellikle çocukların hayatını riske atmaya devam ediyor. Türkiye'de de söz konusu siteler İstanbul'da iki genç kızı vahşice katleden sur canisi Semih Çelik’in cep telefonu incelemesinde İncellerle iletişimde olduğunun ortaya çıkmasının ardından yeniden tartışmaların merkezine oturdu. Fransa merkezli Euronews sitesindeki haberde
Discord ve Telegram'a dair verilere yer verildi:

İstismar, şantaj, tehdit, şiddet! Ne arasanız var

Fransa merkezli Euronews sitesindeki haberde; Söz konusu toplulukların sıklıkla Telegram ve Discord'daki propaganda gruplarına üye oldukları, saldırıların övüldüğü ve hatta yer yer planlandığı kanallarda örgütlendikleri biliniyor.
Bu iki iletişim ve paylaşım uygulaması, dünya genelinde aşırı sağ hareketlerin ve kadın düşmanı toplulukların (İnceller) şiddet eylemlerine ilişkin haberlerde sıklıkla adından söz ettiriyor.

Bu durumda
istismarcılar mağdurları, talep ettikleri şeyi alamazlarsa ellerindeki içeriği çevrimiçi olarak yayınlamak veya kişinin aile ve arkadaşlarına göndermekle tehdit edip, çocukları ve gençleri şantaj tuzağına düşürüyor.

Telegram'daki büyük tehlike

Telegram özellikle uygulamada sık kullanılan yapay zeka botları sayesinde sahte cinsel görüntüler üretebilen ağlara en sık rastlanan platformlardan biri haline geldi.

Özellikle pandemi zamanı popüler olan ve güvenli bir sohbet platformu olarak ün kazanan Telegram'ın 700 milyonluk küresel bir kullanıcı tabanı var. Bir Telegram grubunun 200.000 kadar üyeye ev sahipliği yapabilmesiyle bu uygulamadaki gruplar devasa büyüklüklere ulaşabiliyor. Bu da tehlikenin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.


Gençleri ailelerinden soğutuyorlar

Yeni Şafak’a konuşan Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Ayşegül Aydemir fenomenlerin sunduğu hayat tarzlarının gerçeklik algısından oldukça uzak olduğunu belirterek gençlerin gerçek dışı beklentilere girerek öz güvenlerinde düşüş ve ailelerinden memnuniyetsizlik yaşamalarına sebep olacağını ifade etmişti.



Çocuğunuzun okuduğu içeriği mutlaka kontrol edin

Dijital içerik üreticisi Orhan Toker, zararlı içerikler bulunduran bu hikayelerin popülerleştikçe kitap olarak basıldığını ve ailelerin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Toker,
"Bu sapkın kitaplar ne yazık ki kitap fuarlarında satılıyor. Aileler uyanık olmalı. Çocukların elinde tablet var. 'Ne yapıyorsun?' diye soruyor ebeveyn, çocuk, 'Kitap okuyorum' diyor. Oysa anne, baba alıp çocuğun okuduğu içeriğe bir bakmalı. Çocuklarınızla sohbet edin. Okuduklarını, dinlediklerini ve izlediklerini paylaşın”
tavsiyesinde bulundu.

'İncel' akımı ne demek?

"Incel" terimi, İngilizce’de "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekârlık" ifadesinden türemiş olup, genellikle kadınlara ve topluma karşı düşmanlık besleyen, şiddeti teşvik eden kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

"İnceller" kendilerini genellikle "çirkin", "yoksul" ya da başka olumsuz özelliklere sahip oldukları için romantik ilişkilerden mahrum kaldıklarına inanan bir grup olarak tanımlıyorlar.

Bu durumun, kadınların onlara asla ilgi göstermeyeceği düşüncesiyle birleşmesi,
kadınlara karşı besledikleri düşmanlık, nefret söylemi ve şiddeti körüklüyor.
Son yıllarda bu öfke cinayetlere kadar varan bir noktaya ulaşmış durumda.

İncellerin savunduğu "hipergami" teorisine göre, kadınlar yalnızca "yakışıklı", "zengin" ve "statü sahibi" erkeklerle ilişki yaşar.
Bu inanç, incel gruplarının kadınlara ve toplumun belirli kesimlerine yönelik öfkelerini meşrulaştırmak için kullandıkları bir temel haline gelmiş durumda.

İncellerin özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • Sosyal izolasyon:
    Çoğunlukla asosyal bireyler olarak tanımlanırlar.
  • Cinsiyetçi dünya görüşü:
    Kadınları suçlayıcı ve aşağılayıcı bir dil kullanırlar.
  • Kendini kurban olarak görme:
    Yaşamlarındaki başarısızlıkları başkalarına mal ederler.
  • Aşırı çevrimiçi varlık:
    Genellikle internet forumlarında aktif olurlar ve kendilerine benzer düşünen insanlarla çevrimiçi topluluklar oluştururlar.

İnternet ortamında hızla yayılıyor

Türkiye'de de "incel" toplulukları sosyal medyada oldukça aktif durumda. Forum sayfalarında sıkça "Kendinizi çirkin mi buluyorsunuz? 20'li ya da 30'lu yaşlara geldiniz ama hâlâ bir kızla sağlıklı bir ilişki kuramadınız mı? O zaman tam da doğru yerdesiniz." türünden paylaşımlar görmek mümkün.

UNICEF uyardı

UNICEF, çocuk tacizcilerinin potansiyel kurbanlarıyla iletişim kurmasının, görüntüleri paylaşması ve başkalarını suç işlemeye teşvik etmesinin bu kadar kolay olamayacağını belirterek 25 ülkedeki çocukların yaklaşık %80'inin, internet ortamında cinsel istismar veya sömürü tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak dijital sapkınlığa karşı uyarıda bulundu.




#Şiddet
#şantaj
#tehdit
#istismar
#Discord
#Telegram
#Unicef

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