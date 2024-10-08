İstismarcıların bu sapkın kanalları aracılığıyla çocuklar ve gençler dijital şiddete maruz kalıyor, yapay zeka botlarıyla ürettikleri sahte cinsel görüntüler ve şantaj tuzağıyla batağa çekilerek intihar ve cinayet kaçınılmaz son haline geliyor. Peki aileleri isyan ettiren ve büyük tepki çeken bu uygulamalar için bir yaptırım yok mu? Bu uygunsuz uygulamalar neden yasaklanmıyor?