Fatih'teki korkunç cinayet sonrası katilin telefonundan çıktı: 'İncel' akımı ne anlama geliyor?
Lokman Özdemir
15:277/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Semih Çelik - İkbal Uzuner
Tüm Türkiye'yi İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletmesinin ardından intihar eden Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden "incel" olarak bilinen bir grupla iletişim kurduğu tespit edildi. İngilizce'deki "involuntary celibate" ifadesinin kısaltması olan ve "zorunlu bekârlık" anlamına gelen 'İncel' akımı ne anlama geliyor? Gençler arasında giderek popülerleşen bu akımın ardındaki düşünceler neler? Detaylar haberin devamında....
Türkiye tarihi Fatih surlarında işlenen korkunç cinayetle sarsıldı.
Geçtiğimiz Cuma günü 19 yaşındaki
Ayşenur Halil
ve
İkbal Uzuner
'i vahşice öldürdükten sonra intihar eden
Semih Çelik
hakkında yürütülen soruşturma derinleştiriliyor.
Çelik'in telefonundaki incelemelerde, bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla
"incel"
adı verilen bir grupla iletişimde olduğu tespit edildi.
Hesaplar incelemede
Katil Semih Çelik'in işlediği cinayetlerin ardından, internet ortamında bu görüşleri benimseyen kişilerin bulunduğu bir grup tarafından yapılan "destekleyici" ve
"övücü"
paylaşımlar dikkat çekti.
Bunun üzerine polis, ülke genelinde geniş çaplı bir takip başlattı. 81 ildeki Emniyet Müdürlüklerinin siber devriye ekipleri, 7/24 esasına dayalı olarak internette "incel" hareketi başta olmak üzere, şiddet, ırkçılık ve cinsiyetçi içerikli paylaşımlar yapan hesapları izlemeye aldı.
Emniyet güçlerinin, daha önce Eskişehir'de aşırı sağcı semboller kullanan bir saldırganın gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıyı öven gruplara yönelik operasyonlar ve gözaltılar için hazırlık yaptığı bildiriliyor.
'İncel' akımı ne demek?
"Incel"
terimi, İngilizce’de
"involuntary celibacy"
yani "istemsiz bekârlık" ifadesinden türemiş olup, genellikle kadınlara ve topluma karşı düşmanlık besleyen, şiddeti teşvik eden kişileri tanımlamak için kullanılıyor.
"İnceller"
kendilerini genellikle
"çirkin
",
"yoksul"
ya da başka olumsuz özelliklere sahip oldukları için romantik ilişkilerden mahrum kaldıklarına inanan bir grup olarak tanımlıyorlar. Bu durumun, kadınların onlara asla ilgi göstermeyeceği düşüncesiyle birleşmesi, kadınlara karşı besledikleri düşmanlık, nefret söylemi ve şiddeti körüklüyor. Son yıllarda bu öfke cinayetlere kadar varan bir noktaya ulaşmış durumda.
İncellerin savunduğu "hipergami" teorisine göre, kadınlar yalnızca "yakışıklı", "zengin" ve "statü sahibi" erkeklerle ilişki yaşar. Bu inanç, incel gruplarının kadınlara ve toplumun belirli kesimlerine yönelik öfkelerini meşrulaştırmak için kullandıkları bir temel haline gelmiş durumda.
Türkiye'de de "incel" toplulukları sosyal medyada oldukça aktif durumda. Forum sayfalarında sıkça
"Kendinizi çirkin mi buluyorsunuz? 20'li ya da 30'lu yaşlara geldiniz ama hâlâ bir kızla sağlıklı bir ilişki kuramadınız mı? O zaman tam da doğru yerdesiniz."
türünden paylaşımlar görmek mümkün.
Bir internet alt kültürü olarak doğan
"gönülsüz bekârlar"
hareketi, 1994 yılında Alana adında genç bir kadın tarafından, ilişki kuramayan bireylerin birbirine destek olması amacıyla masumane bir girişim olarak başlatıldı. Ancak 2000'li yıllardan itibaren, bu topluluk farklı bir yöne evrilerek erkeklerin ağırlıklı olduğu ve Facebook, X, Reddit, Discord gibi sosyal medya platformları ile internet forumları aracılığıyla yayılan bir ideoloji haline geldi.
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