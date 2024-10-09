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Discord ve Telegram'daki iki çocuğun ifadeleri alınacak

Discord ve Telegram'daki iki çocuğun ifadeleri alınacak

08:279/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak.
B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak.

Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan 2 çocuk ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacak.

Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ile Telegram'da bulunan "Hz Ebu Cehil" isimli grupta "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuk İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındı.

B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak.


#Discord
#Telegram
#Cumhuriyet Savcısı

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