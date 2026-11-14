Marmara'da gece yarısı korkutan deprem

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AFAD tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre, Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında gerçekleşen sarsıntı gece uykuda olan vatandaşları uyandırdı. Depremin büyüklüğü 3,9 (Mw) olarak ölçülürken, sarsıntı kıyı şeridindeki yerleşim yerlerinde net biçimde hissedildi.

BURSA, İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssüne yakınlığı nedeniyle en çok Bursa ve ilçelerinde hissedilen deprem, Marmara Denizi'nin kuzey kıyılarında yer alan İstanbul ile çevre illerde de etkisini gösterdi. Sarsıntıyı hisseden çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunurken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Gece saatlerinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilgili kurumlar ve ekipler saha tarama çalışmalarını devreye aldı. İlk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı, olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı bildirildi.

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