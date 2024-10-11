Discord odasındaki taciz videoları ortaya çıkan Youtuber Gökben Duman: Gerçek hayatta yapmıyorum

YouTube’da çocuklar için video üreten ve 400 bin takipçisi olan Gökben Duman, Discord odasında 15-16 yaşında kız çocuklarını sözlü taciz ve hakaret ettiği videoları ortaya çıktı.

Sur canisi Semih Çelik'in katliamının övüldüğü ve şantajların yapıldığı Discord uygulamasına 8 Ekim'de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engellenmesi kararı verilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Discord bilgileri paylaşmadığı için erişim engeli getirdik" ifadelerini kullanmıştı. Aileler, çoğunluğu çocuk olan kitlelerini YouTube üzerinden kazandıktan sonra karanlık uygulamaların şiddet odalarına çeken Duman gibi çocuklara yönelik içerik üreten YouTuber’ların denetlenmesini istiyor.

Çocuklar için yapılan yayınlar şiddet dolu

Çocuklar için yayın yapan YouTuber Gökben Duman, Discord odasındaki taciz, tehdit ve hakaret içeren videolarını "Ben YouTube'da farklı Discord da farklı bir kişiliğim. YouTuberım diye yaptığım her video üzerinden yargılanmamalıyım. Sergilediğim hareketleri normal hayatta yapmıyorum" diyerek savundu.

YouTube sayfası üzerinden çoğunluğu çocuk olan kitlesini elde tutmaya çalışan Duman, çektiği videolarda her türlü şiddet materyallerini kullanarak korku barındıran içeriklere öncelik veriyor.

Şiddet içerikli videolar milyonlar izleniyor

400 binden fazla çocuk abonesi olan YouTuber Gökben Duman’ın videoları yıl sonunca toplamda 143 milyon izlenme alıyor. Kitlelerini kendisine bağlayan Duman yayınlarının bazılarına arkasında cansız çıplak manken kullanıyor.

Tacizci ile ortak yayınlar yaptı

YouTube üzerinden kendisine kitle oluşturan Gökben Duman, Discord uygulamasında açtıkları sohbet odaları üzerinden kızlara yapılan şantaj ve istismar olaylarında ismi geçen "Deha INC." adıyla da sosyal medyada yer alan Deha Tuzcu ile yayınlar yaptığı görülüyor. Deha, Discord üzerinden kurduğu panellerde kız çocuklarına yapılan şantaj ve istismar yapan isim.







