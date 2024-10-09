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Discord neden kapandı?

Discord neden kapandı?

13:519/10/2024, Çarşamba
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Discord kapatıldı mı? Discord'a neden girilmiyor?
Discord kapatıldı mı? Discord'a neden girilmiyor?

Çocuklara yönelik şantaj, istismar gibi iddialarla gündeme gelen Discord'a yönelik, kapatma ve erişim engeli gündemdeydi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği Discord'a erişim engellenmesi kararı verdi. Bakan Uraloğlu, “Discord bilgileri paylaşmadığı için erişim engeli getirdik.” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti.

Discord neden kapatıldı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Discord, kendi bilgilerinin IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de erişim engeli getirdik." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Discord kapatıldı, erişime engel konuldu. Ankara Birinci Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla erişimine engel getirirdik. Burası tamamen kapalı bir sistem, istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz. Bizim güvelik birimlerimiz oradaki her türlü sorgulamayı yapamıyor maalesef zor, neredeyse imkansız. Orayı kullananların bize şikayet etmesiyle biz müdahil olabiliyoruz. Ne yazık ki son bir kaç gündür olan olaylar olmasa biz Dicord'un erişimine engel getirdiğimiz için yasakçı zihniyet itham edilecektik.

#Discord
#Discord giriş engeli
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

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