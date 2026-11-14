Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kara yolunda çarpışma
Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolunun Gökeağaç mevkisinde meydana geldi. C.Ö'nün kullandığı 06 CIH 545 plakalı otomobil, E.Y. idaresindeki 55 ANC 495 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan C.Y, A.Y. ve F.K yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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