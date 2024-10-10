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Discord çukuru kapatıldı

Discord çukuru kapatıldı

Mehmet Güney
04:0010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
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Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesi ve birbiri ardına yaşanan olaylarla gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

Son dönemde birbiri ardına yaşanan adli olaylar ve internet ortamında işlenen suçlar dolayısıyla tartışma yaratan sosyal medya uygulamaları, ilgili kurum ve kuruluşlarca sıkı takibe alındı. Bu kapsamda, Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesinin ardından mesajlaşma platformu
Discord'a ilişkin Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları yetkililerinin katılımıyla hafta sonunda toplantı yapıldı
. Toplantıda konuya ilişkin alınacak tedbirler kapsamlı olarak değerlendirildi.

YARGI HAREKETE GEÇTİ

Platformda, "
Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik
" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılığın talebini değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, delilleri göz önünde bulundurarak Discord'a erişimin engellenmesi kararını verdi.

ŞANTAJ VE İSTİSMAR VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebinde, 5 Ekim'de "
HAHA
" rumuzlu Discord yayın kanalı üzerinden özellikle yaşı küçük çocuklar hedef alınarak zorbalık yapıldığı, bazı üyelerin daha da ileri giderek çevrelerindeki çocukların cinsel bölgelerinin fotoğraf ve videolarını çekerek grupta yayınladıkları, bazı üyelerin ise şantajla küçük çocukları kendi çıplak görüntülerini çekmeye zorlayıp, bu görüntüleri grupta paylaştıkları yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve müstehcenlik içeren çok sayıda içeriğin Discord kanalında paylaşıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

SATANİZMİ CAZİP GÖSTERDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan gönderilen rapora da, yer verildi. Raporda, "
Bu tür grupların, çocukların ve gençlerin cinsel kimliklerini şekillendirme süreçlerini manipüle ederek kimlik kargaşasını pekiştirebildiği ve topluma karşı bir başkaldırı sembolü olarak ayrıca bu mecralarda şantaj ve izleme sayılarıyla gelir elde ettikleri, kolay para kazanmanın yolunu bulmaları sebebiyle satanizmi cazip gösterdiği görülmüştür"
tespitlerinin yapıldığı aktarıldı.

HAKİM KARARIYLA KALDIRILABİLİR

Talepte, Discord'un, çocukların istismarına neden olan, şiddeti teşvik edici ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet veren bir platform olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Söz konusu mahkeme kararının BTK'ye iletilmesinin ardından, Kurum Başkanı tarafından Discord uygulaması Türkiye'den erişime kapatıldı. Uygulamanın tekrar açılması için ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor.


Cezasız kalmak cesaretlerini artırdı

Topluluk kurmak için tasarlanan Amerikan merkezli mesajlaşma platformu Discord, son dönemde zorbalık, pedofili, işkence ve çeteleşme haberleriyle gündeme geliyordu. Rasat Araştırma Merkezi, 12 Ağustos’ta Eskişehir’de 18 yaşındaki Arda K.’nın cami avlusunda oturan çoğu emekli 6 kişiye saldırması üzerine konuyu araştırdı. Aralarında akademisyen, yazar ve uzmanların yaptığı araştırmada ilginç bağlantılar tespit edildi.


DEĞERLERİ AŞAĞILIYORLAR

Buna göre mizah adı altında kirli faaliyetlerini yürüten bu gruplar internetin ve anonim olmanın kendilerine verdiği öz güvenle terör saldırılarda ölen, yaralanan, sakatlanan insanlarla, dinî ve millî değerlerle ve hatta engelli bireylerle dahi alay edip yalan haberleri kitlelere ulaştırarak kamuoyu oluşturmaya başladı. Sözde mizah grupları "C7K, C31K ve ATATV44" gibi internet çetelerine zemin hazırladı. Discord, Reddit, Telegram, Facebook ve Instagram gibi çeşitli sosyal medya platformlarında örgütlenen bu çetelerin en dikkat çeken yanı ise tüm toplumsal değerleri aşağılayarak yaymaya çalışmaları oldu. 2021 yılında Twitch yayıncılarına yapılan ‘Bit’ operasyonuyla yakalananların küçük cezalarla serbest kalmaları daha agresif yeni grupların ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni gruplar, küçük çocuklara şantaj yapmaya, insanlara saldırmaya, terör örgütü propagandaları yapmaya ve uyuşturucu ticareti yürütmeye başladı.


Gençlerimizi korumakta kararlıyız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından, 'Discord' isimli sosyal medya platformuna
'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik
' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerinin Türkiye’den engellendiğini duyurdu. Tunç, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Uygun içerikle erişime açılabilir

Discord uygulamasına getirilen erişim engeliyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri “
Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyması ve kanunlarımız çevresinde yayın yaptığı taktirde kullanıma yeniden açılır
” dedi. Diğer uygulamalarda otokontrol bulunduğuna işaret eden yetkililer Discord’da böyle bir durum olmadığını kaydetti. Discord’un şimdilik yetkililer ile herhangi bir temasının olmadığı kaydedildi. Temasa geçilmesi durumunda, Türkiye’nin şartları ve istekleri karşı tarafa iletilecek. Diğer sosyal ağlar ile olan düzenlemeler ve şartlar Discord’a hatırlatılacak.

2 çocuğun ifadeleri psikologla alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan ve gözaltına alınan 2 çocuğun durumuyla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ile Telegram'da bulunan "
Hz Ebu Cehil
" isimli grupta "çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı" paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince muhafaza altına alındığını hatırlattı. B.T. ve A.D.C'nin ifadelerinin psikolog eşliğinde cumhuriyet savcısı tarafından alınacağını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: "
Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."



#discord
#yasaklama
#Adalet Bakanlığı

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