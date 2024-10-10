Discord çukuru kapatıldı

Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesi ve birbiri ardına yaşanan olaylarla gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord'a erişim engeli getirildi.
YARGI HAREKETE GEÇTİ
ŞANTAJ VE İSTİSMAR VAR
SATANİZMİ CAZİP GÖSTERDİ
HAKİM KARARIYLA KALDIRILABİLİR
Talepte, Discord'un, çocukların istismarına neden olan, şiddeti teşvik edici ve kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet veren bir platform olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Söz konusu mahkeme kararının BTK'ye iletilmesinin ardından, Kurum Başkanı tarafından Discord uygulaması Türkiye'den erişime kapatıldı. Uygulamanın tekrar açılması için ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor.
Cezasız kalmak cesaretlerini artırdı
Topluluk kurmak için tasarlanan Amerikan merkezli mesajlaşma platformu Discord, son dönemde zorbalık, pedofili, işkence ve çeteleşme haberleriyle gündeme geliyordu. Rasat Araştırma Merkezi, 12 Ağustos’ta Eskişehir’de 18 yaşındaki Arda K.’nın cami avlusunda oturan çoğu emekli 6 kişiye saldırması üzerine konuyu araştırdı. Aralarında akademisyen, yazar ve uzmanların yaptığı araştırmada ilginç bağlantılar tespit edildi.
DEĞERLERİ AŞAĞILIYORLAR
Buna göre mizah adı altında kirli faaliyetlerini yürüten bu gruplar internetin ve anonim olmanın kendilerine verdiği öz güvenle terör saldırılarda ölen, yaralanan, sakatlanan insanlarla, dinî ve millî değerlerle ve hatta engelli bireylerle dahi alay edip yalan haberleri kitlelere ulaştırarak kamuoyu oluşturmaya başladı. Sözde mizah grupları "C7K, C31K ve ATATV44" gibi internet çetelerine zemin hazırladı. Discord, Reddit, Telegram, Facebook ve Instagram gibi çeşitli sosyal medya platformlarında örgütlenen bu çetelerin en dikkat çeken yanı ise tüm toplumsal değerleri aşağılayarak yaymaya çalışmaları oldu. 2021 yılında Twitch yayıncılarına yapılan ‘Bit’ operasyonuyla yakalananların küçük cezalarla serbest kalmaları daha agresif yeni grupların ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni gruplar, küçük çocuklara şantaj yapmaya, insanlara saldırmaya, terör örgütü propagandaları yapmaya ve uyuşturucu ticareti yürütmeye başladı.