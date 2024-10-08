Cinayet yeri yolgeçen hanı!

İkbal’in evinde acı hakim. Vahşetin şokunu atlatamayan aile, Semih Çelik’in İkbal’i kendileriyle tehdit ederek, “Gelmezsen anneni-babanı öldürürüm” diyerek surlara çağırdığını belirtti. Semih’in daha önce de İkbal’e zarar vermek için yaşadıkları binaya girip saklandığı öğrenildi. İkbal, sırf bu nedenle uzun olan saçlarını tanınmamak için kesmiş. İkbal’in babası Hasan Uzuner, Semih'le arkadaşlık yaptığı dönem kızının psikolojisinin bozulduğunu, son 1,5 yıldır daha iyi olduğunu ifade etti. Semih’in annesi arayıp “Oğlumun yeni kız arkadaşı var, artık kızınızı rahatsız etmeyecek” demesiyle rahatladıklarını belirten Uzuner, “Kızım 1,5 yıldır Semih'le hiç iletişim kurmamıştı” diye konuştu. Acılı baba olay gününü de şöyle anlattı: “Eşim kızımı aramış, telefonu bir erkek açmış. ‘Merak etme, kızın emin ellerde’ demiş. Tekrar arayınca bu kez başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Eşimle, İkbal’in telefonunu almaya gittik. Telefonu evsiz biri bulmuş. İkbal surun üstündedir diye yukarı çıkacaktık, kalabalığın surlara baktığını görünce o tarafa geçtik. Yerde kızımın başını gördüm.”