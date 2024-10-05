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Aile Bakanı Göktaş'tan İstanbul'da katledilen kadınların ailelerine ziyaret

Aile Bakanı Göktaş'tan İstanbul'da katledilen kadınların ailelerine ziyaret

19:115/10/2024, Cumartesi
AA
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Bakan Göktaş'tan kızlarını kaybeden ailelere ziyaret.
Bakan Göktaş'tan kızlarını kaybeden ailelere ziyaret.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'un Fatih ilçesinde surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerini ziyaret ederek onların yanında olduklarını vurguladı ve başsağlığı dileklerini iletti.

Göktaş, Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Beraberinde İstanbul Valisi Davut Gül ile ilk olarak Ayşenur Halil, ardından İkbal Uzuner'in Eyüpsultan'daki evine giden Göktaş, ailelerin acılarını paylaştı, onların yanında olduklarını vurguladı, başsağlığı dileklerini iletti.

İki aileye de psikososyal destek verilmeye başlandı

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından iki aileye de psikososyal destek verilmeye başlandığı öğrenildi.

Bakan Göktaş, dün sosyal paylaşım sitesinden olaya ilişkin yaptığı açıklamada,
"İki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
ifadelerini kullanmıştı.


#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#İstanbul
#Fatih
#Ayşenur Halil
#İkbal Uzuner

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