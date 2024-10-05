Aile Bakanı Göktaş'tan İstanbul'da katledilen kadınların ailelerine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'un Fatih ilçesinde surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerini ziyaret ederek onların yanında olduklarını vurguladı ve başsağlığı dileklerini iletti.
Göktaş, Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Beraberinde İstanbul Valisi Davut Gül ile ilk olarak Ayşenur Halil, ardından İkbal Uzuner'in Eyüpsultan'daki evine giden Göktaş, ailelerin acılarını paylaştı, onların yanında olduklarını vurguladı, başsağlığı dileklerini iletti.
İki aileye de psikososyal destek verilmeye başlandı
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından iki aileye de psikososyal destek verilmeye başlandığı öğrenildi.