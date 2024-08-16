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Dışişlerinden soykırımcı İsrailli Bakan'ın 'Erdoğan-Haniye' yalanına yanıt: Dezenformasyon amaçlı bir iftiradır

Terör devleti İsrail'in soykırımcı Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yeni bir provokasyona girişerek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit İsmail Haniye'nin oğullarıyla ters düştüğü' iftirasını ortaya attı. Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon amaçlı bir iftiradır. Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir." denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır." açıklamasında bulundu.

Hüseyin Berk
20:18 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 21:40 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
İsrail'in soykırımcı Dışişleri Bakanı Yisrael Katz
İsrail'in soykırımcı Dışişleri Bakanı Yisrael Katz

Gazze'deki soykırım saldırılarına devam eden ve tüm dünyadan yükselen 'ateşkes' çağrılarına kulak tıkayan terör devleti İsrail, dolaşıma soktuğu yalanlarla katliamlarını gizlemeye çalışıyor.

Klavye soytarısından yeni yalan!

Son olarak İsrail'in soykırımcı Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yeni bir provokasyona girişerek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit İsmail Haniye'nin oğullarıyla ters düştüğü' iftirasını ortaya attı.

Hamas lideri Haniye'nin Türk bankalarında parası olduğunu ve bu paranın Haniye'nin oğullarına verilmediğini öne süren Katz'a yanıt, Dışişleri Bakanlığından geldi.

Dışişlerinden Katz'ın 'Erdoğan-Haniye' yalanına yanıt

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın sözlerinin 'dezenformasyon amaçlı bir iftira' olduğu vurgulanırken,
"Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir."
denildi.

"Faşist bir yalancı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de,
"İsrail Dışişleri Bakanı, faşist bir yalancıdır."
açıklamasında bulundu.

"Haniye'nin Türk bankalarında birikimi olduğu iddiası yalan"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti' iddiasının doğru olmadığını ve Haniye'nin Türk bankalarında bir birikiminin bulunmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti' iddiası doğru değildir. İsrail suikastı sonucu İran'da şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, iddia edildiği gibi Türk bankalarında bir birikimi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletmiştir. Kabul sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın iddia ettiği gibi bir konu kesinlikle gündeme gelmemiştir. İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz
"



#Dışişleri Bakanlığı
#Yisrael Katz
#İsrail
#Recep Tayyip Erdoğan
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