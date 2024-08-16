Dışişlerinden soykırımcı İsrailli Bakan'ın 'Erdoğan-Haniye' yalanına yanıt: Dezenformasyon amaçlı bir iftiradır

Gazze'deki soykırım saldırılarına devam eden ve tüm dünyadan yükselen 'ateşkes' çağrılarına kulak tıkayan terör devleti İsrail, dolaşıma soktuğu yalanlarla katliamlarını gizlemeye çalışıyor.
Klavye soytarısından yeni yalan!
Son olarak İsrail'in soykırımcı Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, yeni bir provokasyona girişerek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit İsmail Haniye'nin oğullarıyla ters düştüğü' iftirasını ortaya attı.
Hamas lideri Haniye'nin Türk bankalarında parası olduğunu ve bu paranın Haniye'nin oğullarına verilmediğini öne süren Katz'a yanıt, Dışişleri Bakanlığından geldi.
Dışişlerinden Katz'ın 'Erdoğan-Haniye' yalanına yanıt
"Faşist bir yalancı"
"Haniye'nin Türk bankalarında birikimi olduğu iddiası yalan"
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Haniye'nin oğullarına devretmeyi reddetti' iddiasının doğru olmadığını ve Haniye'nin Türk bankalarında bir birikiminin bulunmadığını açıkladı.