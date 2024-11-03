Yalan habere geçit yok: Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin hakkında yayılan dezenformasyon cezasız kalmadı

Günlerdir konuşulan ve her bir detayı kan donduran ‘Yenidoğan Çetesi’ ile ilgili soruşturma sürürken, cinayet ve yolsuzlukları soruşturan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i ölümle tehdit eden çetenin ifadeleri ortaya çıktı. Kendisini "müsteşar" olarak tanıtarak savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in, "Bunlar tehlikeli insanlar, savcıyı öldüreceklerdi" diyerek suçladığı otoparkçı kardeşler ifadelerinde, Mustafa Kemal Zengin'in savcıyı tehdit ettiğinden haberleri olmadığını söyledi. İki kardeş Zengin'den de şikayetçi olurken çete üyeleri birbirlerine düştü.