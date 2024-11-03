Yalan habere geçit yok: Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin hakkında yayılan dezenformasyon cezasız kalmadı

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan yalan haber cezasız kalmadı. Yalan haberi yayınlayan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak dezenformasyon yapan halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve Avukat İrem Çiçek gözaltına alındı. Avukat Çiçek ev hapsi cezasına çarptırılırken, Gökçe ve Can için adli kontrol kararı verildi.
Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturmayla ilgili geçtiğimiz Cuma günü büyük bir yalan haber ortaya atıldı.
İstanbul’da bebekleri özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yönlendirilerek haksız kazanç elde edildiği ve bebeklerin ölümüne neden olunduğu gerekçesiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın savcısı Yavuz Engin’in görevden el çektirildiği iddia edildi.
Başını Halk Tv’nin çektiği dezenformasyona CHP’nin sözcüsü Deniz Yücel de katılarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u hedef aldı.
Dezenformasyonu Bakan Tunç yalanlamıştı
Bakan Tunç yaptığı paylaşımla hem CHP sözcüsünü hem de yapılan dezenformasyonu yalanladı. Yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır.
Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir. Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir.
Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."
Yargı dezenformasyonu yayanlar hakkında kararı verdi
Yalan haberi yayınlayan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak dezenformasyon yapan halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, Gazete Pencere Yazı İşleri Müdürü Nilay Can ve Avukat İrem Çiçek hakkında TCK’nın ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçunu düzenleyen 217/A maddesi gereğince soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında yalan haberi yayan Avukat İrem Çiçek ev hapsi cezasına çarptırılırken Dinçer Gökçe ve Nilay Can için adli kontrol kararı verildi.