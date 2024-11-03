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'Yenidoğan savcısı görevden el çektirildi' yalanlarına soruşturma: Halk TV’nin yazı işleri müdürü gözaltına alındı

'Yenidoğan savcısı görevden el çektirildi' yalanlarına soruşturma: Halk TV’nin yazı işleri müdürü gözaltına alındı

07:543/11/2024, Pazar
AA
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Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin (solda gözlüklü)
Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin (solda gözlüklü)

CHP yandaşı Halk TV tarafından servis edilen "Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

İstanbul'da bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirerek, haksız kazanç elde eden ve bebeklerin ölümüne neden olan çeteye operasyon yapan savcı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiği iddia edilmişti.


Bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada
"Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi"
şeklindeki gerçeği yansıtmayan paylaşımların, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu belirlendi.

Halk TV Yazı İşleri Müdürü gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılırken söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.


Bakan Tunç: Söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" haberleri sosyal medyada hızla yayılmasının ardından söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.


Bakan Tunç paylaşımında
, "Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır."
ifadelerini kullanmıştı.

Yalan ortaya çıkınca paylaşımı silmişti

Halk TV, dolaşıma soktuğu haberin asılsız olduğunun ortaya çıkmasından sonra haberini revize etti.


CHP Sözcüsü Yücel ise Bakan Tunç'un kendisini yalanlaması sonrası paylaşımını sildi.




#yenidoğan çetesi
#Yavuz Engin
#Savcılık
#Halk TV

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