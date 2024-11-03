'Yenidoğan savcısı görevden el çektirildi' yalanlarına soruşturma: Halk TV’nin yazı işleri müdürü gözaltına alındı

CHP yandaşı Halk TV tarafından servis edilen "Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.
İstanbul'da bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirerek, haksız kazanç elde eden ve bebeklerin ölümüne neden olan çeteye operasyon yapan savcı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiği iddia edilmişti.
Halk TV Yazı İşleri Müdürü gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılırken söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.
Bakan Tunç: Söz konusu değil
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcı dosyadan el çektirildi" haberleri sosyal medyada hızla yayılmasının ardından söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
Yalan ortaya çıkınca paylaşımı silmişti
Halk TV, dolaşıma soktuğu haberin asılsız olduğunun ortaya çıkmasından sonra haberini revize etti.
CHP Sözcüsü Yücel ise Bakan Tunç'un kendisini yalanlaması sonrası paylaşımını sildi.