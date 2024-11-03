'Yenidoğan savcısı görevden el çektirildi' yalanlarına soruşturma: Halk TV’nin yazı işleri müdürü gözaltına alındı

CHP yandaşı Halk TV, İstanbul'da yenidoğan bebekler üzerinden haksız kazanç elde eden ve ölümlerine neden olan çeteyi çökerten savcı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiğini iddia etti. Halk TV'nin asılsız haberine CHP Sözcüsü Deniz Yücel de alet oldu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u hedef alan bir paylaşım yaptı. Bakan Tunç, iddiaları yalanlayıp "Savcının görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır. Doğruluğunu teyit etmeden, yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur" açıklamasında bulundu.