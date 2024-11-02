Esenyurt krizi fayları tetikledi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınması ve tutuklanmasıyla başlayan süreç, CHP'nin Antalya'dan İstanbul'a alınan milletvekilli kampının da gündemini değiştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kampta milletvekillerine birlik görüntüsü vermeye çalışacağı bildiriliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın vekillerin ise, Ahmet Özer'e destek mitingine katılmayan isimler konusunda rahatsız olduğu bildirildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özer'e destek mitingine katılmamıştı.





TEPKİLER MERCEK ALTINDA

Eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin de Ahmet Özer'in adaylık süreci ve bu süreç üzerinden tüzükte yapılan ön seçim değişikliğini gündeme taşıyabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu destekçileri, Özer'in parti içinde bir ön denetim mekanizmasından geçirilmeden aday gösterilmesine de tepkili. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel, muhalefetin bu açıdan geliştireceği eleştirilere karşı hazırlıklılarını yaptı. Kamptaki eleştirilerin Ahmet Özer etrafında yoğunlaşması beklendiği için Özel ve ekibi, iki gündür sosyal medyada ve medyadaki tepkileri mercek altında aldı.





YAVAŞ'IN TAVRI TARTIŞILABİLİR

Öte yandan İmamoğlu taraftarı milletvekilleri ile PM ve MYK üyelerinin, Mansur Yavaş'ın tavrını kampta tartışmaya açma kararı aldığı öne sürüldü. Bu ekibin, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için söylem ve eylem birliği için uzlaştığı iddiası da kulislerde konuşuluyor.





Kılıçdaroğlu'nun çağrısına cevap verdi: Sine-i millet tuzağa düşmektir

CHP, grup toplantısını İstanbul Avcılar'da bir otelde basına kapalı gerçekleştirdi. Genel Başkan Özgür Özel toplantıyı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nin önünde yapacaklarını duyurdu, ancak sonra bu karardan vazgeçildi. Özel, Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaretin de yasal prosedürler nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı'nın cezaevi iznini kontrol ettiğini anlatan Özel, Özer'i 4 Kasım'da ziyareti planladıklarını söyledi.





YÜZDE 60’I KATILAMADI

Toplantı öncesinde gazetecilere konuşan Genel Başkan Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sine-i millet açıklamasına yanıt vererek, “Sine-i millet tuzağa düşmektir; biz erken seçim istiyoruz” dedi. Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen Özel, “Tek başıma aday da belirlemeyeceğim” ifadesini kullandı. Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarına ilişkin ise “Belediye başkanlarımızın yüzde 60’ı katılamadı. Gelemeyenler daha çok. Çağrıya uymamaktan değil, yaptıkları kamu görevini aksatmama zorunluluklarından” açıklamasını yaptı.



