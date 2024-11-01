Esenyurt çağrısına uymayan Mansur Yavaş'tan CHP'ye salvo: 'Külliye' tepkisine dikkat çeken cevap

Mansur Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmuştu.
CHP'nin terörden tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer için Esenyurt'ta düzenlediği mitinge katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldığı için CHP'den kendisine yöneltilen eleştirilere "6 yıldır ben bu törenlere katılıyorum. 6 yıldır bu törene katıldığımı konu etmeyenler niçin şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene katıldığımı soruyorlar" sözleriyle cevap verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK ile olan bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği"
iddiasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaptı.
Özgür Özel'in çağrısıyla
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı
'nda da Özer'e destek mitingi düzenlendi.
Birçok isim katılmadı
Birçok isim katılmadı
Özgür Özel’in çağrısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek
, Bolu Belediye Başkanı
Tanju Özcan
ve Afyon Belediye Başkanı
Burcu Köksal
yanıt vermedi.
Yavaş'ı hedef aldılar
Yavaş'ı hedef aldılar
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın sosyal medya hesapları, Mansur Yavaş’ı hem İstanbul’daki mitinge katılmadığı hem de Özer hakkında geç açıklama yaptığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu.
- Diğer yandan ana muhalefette Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir mücadele olduğu da biliniyor.
Zamanlamaya dikkat çekti
Zamanlamaya dikkat çekti
Mansur Yavaş CHP'den yöneltilen tepkilere karşı kendisini savundu. Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Yavaş, gelen tepkilerin zamanlamasına dikkat çekti.
"Niçin şimdi soruyorlar?"
"Niçin şimdi soruyorlar?"
Burhan, Yavaş ile olan görüşmesini TV100'de şu sözlerle anlattı;
'Sayın Mansur Yavaş külliyedeki törene gidiyor, Esenyurt’taki mitinge gitmiyor' diye çok yoğun bir eleştiri vardı. Ben bu konuyu Sayın Mansur Yavaş’a sordum. Sayın Yavaş dedi ki "Ben Ankara’daki tebligat törenine katıldım. 6 yıldır ben bu törenlere katılıyorum. Ben resepsiyona katılmadım. 6 yıldır bu törene katıldığımı konu etmeyenler niçin şimdi Cumhurbaşkanı külliyesindeki törene katıldığımı soruyorlar" dedi.
#Mansur Yavaş
#CHP
#Esenyurt