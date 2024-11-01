Esenyurt çağrısına uymayan Mansur Yavaş'tan CHP'ye salvo: 'Külliye' tepkisine dikkat çeken cevap

'Sayın Mansur Yavaş külliyedeki törene gidiyor, Esenyurt’taki mitinge gitmiyor' diye çok yoğun bir eleştiri vardı. Ben bu konuyu Sayın Mansur Yavaş’a sordum. Sayın Yavaş dedi ki "Ben Ankara’daki tebligat törenine katıldım. 6 yıldır ben bu törenlere katılıyorum. Ben resepsiyona katılmadım. 6 yıldır bu törene katıldığımı konu etmeyenler niçin şimdi Cumhurbaşkanı külliyesindeki törene katıldığımı soruyorlar" dedi.