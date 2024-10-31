Esenyurt eylemine katılmayan CHP'li başkanlardan Genel Merkez'e gönderme dolu paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından MYK toplantısını Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaptı. Özel, daha sonra MYK üyeleriyle birlikte Esenyurt Meydanı'ndaki mitinge katıldı.

Mitinge Özel'in yanı sıra, DEM Parti milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partililer katıldı.

Üç belediye başkanı mitinge gelmedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özel'in çağrısına uymayıp Esenyurt'a gelmedi.

CHP'li Köksal'dan 'polisli' paylaşım

DEM Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eyleme katılmayıp aynı saatlerde İl Emniyet Müdürü ile yaptığı paylaşım Genel Merkez'e mesaj olarak yorumlandı.

Tanju Özcan çay keyfi yaptı

Özcan, Bolu'daki parkların ve çay dolu bardağın fotoğraflarının olduğu bir görüntü paylaşarak, "Bolumuzun yeşil alanlarını ve parklarını etkili bir şekilde artırmaya devam ediyoruz." notunu düştü.

Mansur Yavaş cenazeyi bahane gösterdi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu duruma dair herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti.

CHP'den gelen tepkilere daha fazla dayanmayan Yavaş açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yavaş'ın, "ikindi vakti cenaze programına katılacağı" gerekçesiyle bu eyleme katılamayacağı iddia edildi. Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla ilgili olarak sessizliğini saatler sonra bozan Yavaş’ın, Esenyurt’taki buluşmaya katılmama kararı ise dikkat çekti.







