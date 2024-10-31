Esenyurt eylemine katılmayan CHP'li başkanlardan Genel Merkez'e gönderme dolu paylaşımlar

Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer için, partisi tarafından miting düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Partililerle birlikte düzenlenen mitinge tüm belediye başkanlarını da çağırdı. DEM Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eyleme katılmayıp aynı saatlerde İl Emniyet Müdürü ile yaptığı paylaşım Genel Merkez'e mesaj olarak yorumlandı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da aynı dakikalarda çay keyfi yaptığı bir fotoğraf paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasının ardından MYK toplantısını Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaptı. Özel, daha sonra MYK üyeleriyle birlikte Esenyurt Meydanı'ndaki mitinge katıldı.
Mitinge Özel'in yanı sıra, DEM Parti milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partililer katıldı.
Üç belediye başkanı mitinge gelmedi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özel'in çağrısına uymayıp Esenyurt'a gelmedi.
CHP'li Köksal'dan 'polisli' paylaşım
DEM Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eyleme katılmayıp aynı saatlerde İl Emniyet Müdürü ile yaptığı paylaşım Genel Merkez'e mesaj olarak yorumlandı.
Tanju Özcan çay keyfi yaptı
Mansur Yavaş cenazeyi bahane gösterdi
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu duruma dair herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti.
CHP'den gelen tepkilere daha fazla dayanmayan Yavaş açıklama yapmak zorunda kaldı.
Yavaş'ın, "ikindi vakti cenaze programına katılacağı" gerekçesiyle bu eyleme katılamayacağı iddia edildi. Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla ilgili olarak sessizliğini saatler sonra bozan Yavaş’ın, Esenyurt’taki buluşmaya katılmama kararı ise dikkat çekti.