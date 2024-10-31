CHP bölündü: Mansur Yavaş'tan Esenyurt'taki eyleme katılmama kararı

Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bir cenaze törenine katılacağını belirterek CHP'nin terör örgütü PKK ile ilişkisi ortaya çıkan Belediye Başkanı Ahmet Özer için Esenyurt Belediyesi önünde düzenleyeceği eyleme katılmama kararı aldı.
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği"
suçlamasıyla tutuklanması, gündemde geniş yankı bulmaya devam ediyor.
CHP, Özer'in tutuklanmasının ardından 13.30’da MYK toplantısının yapılacağını, 16.00’da ise
Esenyurt Belediyesi
önünde bir protesto düzenleneceğini açıklamıştı.
CHP'den provokatif çağrı
CHP'den provokatif çağrı
Parti tarafından tüm il ve ilçe belediye başkanlarına programlarını iptal ederek saat 16.00’da Esenyurt'ta yapılacak protestoya katılmaları çağrısı yapıldı.
Bu doğrultuda, Türkiye genelindeki CHP’li 411 belediye başkanının İstanbul’a davet edildiği belirtildi.
Yavaş katılmayacak
Yavaş katılmayacak
Ancak bu geniş katılım çağrısına rağmen, Mansur Yavaş Esenyurt'taki protestoda yer almayacak. Yavaş'ın,
"ikindi vakti cenaze programına katılacağı"
gerekçesiyle bu eyleme katılamayacağı iddia edildi. Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla ilgili olarak sessizliğini saatler sonra bozan Yavaş’ın, Esenyurt’taki buluşmaya katılmama kararı ise dikkat çekti.
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