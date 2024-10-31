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Mansur Yavaş sessizliğini bozdu: Esenyurt ile ilgili zoraki açıklama

Mansur Yavaş sessizliğini bozdu: Esenyurt ile ilgili zoraki açıklama

Lokman Özdemir
09:2931/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ahmet Özer - Mansur Yavaş
Ahmet Özer - Mansur Yavaş

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu duruma dair herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti. CHP'den gelen tepkilere daha fazla dayanmayan Yavaş açıklama yapmak zorunda kaldı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu"
gerekçesiyle evinde gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Özer'in evinde ve belediye binasında arama gerçekleştirirken, Özer'in terör örgütü yöneticilerinden
Remzi Kartal
ile 14 kez görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.

İmamoğlu'na Çağlayan'da 'Saraçhane' karşılaması: Kurultay söylentilerinin gölgesinde 'cumhurbaşkanı' sloganları attılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı 'olağanüstü kurultay' hazırlığında olduğu konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanmasını fırsat bilip, DEM Partililer ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Alanda 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganlarının atılması Saraçhane'de yaşananları akıllara getirdi. Hatırlanacağı gibi CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da olduğu sırada kendisi hakkındaki mahkeme kararını bahane göstererek miting düzenleyen İmamoğlu için benzer sloganlar atılmıştı. Kılıçdaroğlu'na yönelik 'operasyonun' bir benzerinin Özel'e de yapıldığı konuşuluyor.


Tutuklandı, kayyum atandı


Esenyurt Belediyesi
'ne kayyum atandı ve terör örgütü üyeleriyle irtibatta olduğu tespit edilen Ahmet Özer tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Başkan Vekili olarak görevlendirildi.



İmamoğlu desteğe koştu


Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan
Ahmet Özer
'in tutuklanmasının ardından CHP'li İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
, Özgür Özel ile birlikte Özer'e destek açıklamaları yaptı.


Mansur Yavaş sessizliğini koruyor


Olayın ardından CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li başkanlardan provokatif açıklamalar peş peşe gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
'ın Özer ile ilgili fikir beyan etmeyip sergi paylaşımı yapması dikkat çekmişti.

İşte Yavaş'ın o paylaşımı;

Sessizliğini bozdu


Uzun bir süre sessiz kalan Yavaş, baskıya daha fazla dayanamadı.


Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş
"Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir"
ifadelerine yer verdi.


#ahmet özer
#Esenyurt
#mansur yavaş
#Remzi Kartal

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