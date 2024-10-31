Mansur Yavaş sessizliğini bozdu: Esenyurt ile ilgili zoraki açıklama

Ahmet Özer - Mansur Yavaş
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü soruşturması çerçevesinde tutuklanmasının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu duruma dair herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti. CHP'den gelen tepkilere daha fazla dayanmayan Yavaş açıklama yapmak zorunda kaldı.
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu"
gerekçesiyle evinde gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Özer'in evinde ve belediye binasında arama gerçekleştirirken, Özer'in terör örgütü yöneticilerinden
Remzi Kartal
ile 14 kez görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.
Tutuklandı, kayyum atandı
Tutuklandı, kayyum atandı
Esenyurt Belediyesi
'ne kayyum atandı ve terör örgütü üyeleriyle irtibatta olduğu tespit edilen Ahmet Özer tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
İmamoğlu desteğe koştu
İmamoğlu desteğe koştu
Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan
Ahmet Özer
'in tutuklanmasının ardından CHP'li İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
, Özgür Özel ile birlikte Özer'e destek açıklamaları yaptı.
Mansur Yavaş sessizliğini koruyor
Mansur Yavaş sessizliğini koruyor
Olayın ardından CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li başkanlardan provokatif açıklamalar peş peşe gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
'ın Özer ile ilgili fikir beyan etmeyip sergi paylaşımı yapması dikkat çekmişti.
İşte Yavaş'ın o paylaşımı;
Sessizliğini bozdu
Sessizliğini bozdu
Uzun bir süre sessiz kalan Yavaş, baskıya daha fazla dayanamadı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yavaş
"Son günlerde bir yandan terör örgütü liderine yasal statü verilmeye çalışılıp (Yargıtay İçtihatlarında terör örgütü üyeliği için çok somut ve ciddi kanıtlar aranmasına rağmen) Ahmet Özer’in afaki ve soyut suçlamalarla tutuklanması demokrasi ve hukuk devleti adına endişe vericidir"
ifadelerine yer verdi.
#ahmet özer
#Esenyurt
#mansur yavaş
#Remzi Kartal