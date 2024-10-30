CHP'de Özgür Özel'e parti içi darbe iması: Yandaş gazeteciler İmamoğlu'nu işaret etti

"Ekrem İmamoğlu'nu izlerken son görüntülerinde bir değişiklik fark ettiniz mi? Estetik gibi bir şey. Saç ektirme ya da doldurma gibi bir hazırlık mı var acaba? Aynı şekilde, Özgür Özel de gözlüklerini çıkararak bir şeyler yaptı ya.