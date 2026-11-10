Bakan Kurum'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki patlamaya ilişkin net mesaj: 16 kardeşimiz vefat etti sorumlular ortaya çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İzmir'deki patlamada 16 işçinin vefat ettiğini, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başladığını bildirdi. Ekim ayında ihracatın 25,9 milyar dolarla rekor kırdığını, turizm gelirlerinin ise 51,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Konaklama vergisi indiriminin bir yıl uzatılacağını duyuran Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasıyla 81 ilin ekonomik kazanım elde edeceğini vurguladı. Irak'taki gelişmelere de değinen Erdoğan, sürecin en kısa sürede tamamlanacağına inandığını belirtti. Erdoğan sözlerinin sonunda fon soruşturmasına ilişkin de çarpıcı mesajlar verdi.