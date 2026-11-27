Ersoy, Yedi Güzel Adam Halk Kütüphanesi ve Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi olarak hizmet vermesi planlanan iki yapıda yürütülen güçlendirme, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.
Yedi Güzel Adam’ın Tarihî Mekânında Yeni Dönem
Kahramanmaraş’ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan iki tarihî tescilli yapı, depremlerde ağır hasar görmelerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi.
Bakan Ersoy'un Bakanlığın yatırım programına aldığı yapılarda tarihî kimlikleri korunarak yeniden işlevlendirilmek üzere çalışmalar başladı.
Şiir Artık Yalnızca Okunmayacak, Deneyimlenecek
Kütüphane kompleksi içinde, Yedi Güzel Adam olarak anılan ve Türk edebiyatına damga vuran usta şair ve yazarlar Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alâeddin Özdenören ve Ali Kutlay’a ve eserlerine ilişkin kürasyonlar, özel koleksiyonlar ve ilk baskı yayınlarından oluşan müze alanı da ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.
50 Bin Kitap, 300 Kişilik Kapasite
Bebek ve çocuk bölümleri, süreli yayın alanları, sesli ve sessiz çalışma mekânları, okuma ve araştırma salonları, çok amaçlı salonlar, müze ve sergi alanlarıyla kütüphane, yalnızca kitap okumak isteyenlerin değil, araştırma yapmak ve kültürel etkinliklere katılmak isteyenlerin de buluşma noktası olacak.
Engelsiz erişim bölümleriyle farklı ihtiyaçlara sahip ziyaretçilerin kütüphane hizmetlerinden yararlanması da sağlanacak.
Tarihî Yapılar Yaşayan Kültür Alanına Dönüşecek
Böylece tarihî yapılar, kütüphane hizmetlerinin yanı sıra açık hava etkinlikleri ve sosyal buluşmalarla yaşayan bir kültür alanına dönüşecek.
Depremin İzleri Silinirken Edebiyatın Hafızası Korunuyor
İkinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, depremde ağır hasar gören tarihî yapıların yeniden hayat bulduğu, şehrin edebiyat birikiminin yeni nesillerle buluştuğu bir kültür merkezi olarak hizmet verecek.
Restore edilen tarihi yapılar bir yandan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat Şehri” olarak kabul edilen Kahramanmaraş’ın edebi mirasının zenginliğini ortaya koyarken bir yandan da özgün bir kültür inisiyatifi olarak Kahramanmaraş’ın Yaratıcı Şehirler Ağı’ndaki konumunu güçlendirecek.
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