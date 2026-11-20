



Batı Bahçe'de 6 mekan ve 9 tünel tespit edildi





Ayasofya'nın Batı Bahçe bölümünde sürdürülen çalışmaların ayrıntılarını da paylaşan Ersoy, "Yer altı çalışmalarının sürdüğü diğer bölge olan Batı Bahçe'de ise Mekan-1'den başlayarak adlandırdığımız altı alan ve bu alanlarla ilişkili 9 tünel tespit ettik." görüşlerine yer verdi.





Bakan Ersoy, tespit edilen mekanların mimari özelliklerine değinerek, "Söz konusu altı alandan Mekan-1, 2 ve 3’ün atrium, yani avlu yapısına ait bodrum katları olduğunu söyleyebiliyoruz. Mekan-3 aracılığıyla geçiş sağlanan Mekan-4 ise atriumun hemen güneyinde yer alan farklı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Buranın batı yönünde devam ettiği, fakat bir ayırıcı duvar vasıtasıyla bölündüğü anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.





Diğer mekanlarda da araştırmaların sürdüğünü belirten Ersoy, "Mekan-2'nin kuzey yönündeki uzantısı durumunda olan Mekan-5'in şu ana kadar 4,5 metre uzunluğundaki kısmını ortaya çıkardık. Bu mekanın aynı doğrultuda devam ettiği anlaşılıyor." görüşlerine yer verdi.





Ersoy, Mekan-6'nın ise Mekan-1'in kuzeyinde ve yapıya bitişik konumda bulunduğunu belirterek, bu bölümün Soğukçeşme Sokağı'na doğru uzandığını ve yaklaşık 4 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğindeki kısmının tespit edildiğini bildirdi.





Bakan Ersoy, genişlikleri 4 ila 4,8 metre arasında değişen koridor görünümlü mekanlardan 2, 3, 5 ve 6 numaralı alanlarda çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.



