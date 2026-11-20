Mevcut tünel yapısının havalandırma ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığına dikkati çeken Ersoy, şu bilgileri verdi:
"Bütün bu çalışmalar yapılırken yer altı yapılarının havalandırma bakımından kullanılabilirliğini de değerlendiriyoruz. Burada tarihi altyapının işlevi ile bugünkü yapının mekanik havalandırma ihtiyacını ayrı ayrı ele almak gerekiyor."
Bakan Ersoy, teknik değerlendirmenin sonuçlarına ilişkin, "Mevcut zemin altı tünel çıkışının fiziki kesit alanı yaklaşık 0,5 metrekaredir. Yapılan teknik değerlendirmelere göre mevcut çıkış, yapının ihtiyaç duyduğu saatte 120 bin metreküplük minimum havalandırma debisinin yalnızca yüzde 3,6’sını karşılayabiliyor." değerlendirmesini yaptı.
Mevcut menfezin ana giriş kapısına yakın konumda bulunmasının da havalandırma açısından sınırlamalar oluşturduğunu belirten Ersoy, içeri verilecek havanın ana mekana yeterince dağılmadan dışarı çıkma riski bulunduğunu ifade etti.
Bakan Ersoy, gelecekte gerçekleştirilecek lazer tarama ve belgeleme çalışmalarının sonuçlarına göre yer altı tünel ağının iklimlendirilmiş taze hava besleme altyapısı olarak yeniden değerlendirilebileceğini ancak bunun yeni bulgulara ve teknik incelemelere bağlı olduğunu aktardı.
Yürütülen çalışmalarla yalnızca tarihi yapıların araştırılması ve korunmasını değil, uygun bölümlerin ziyaretçilerle buluşturulmasının da amaçladığını, bu doğrultuda bir teşhir projesi hazırlanmasının planlandığını sözlerine ekleyen Ersoy, "Yapının korunmasını ve ziyaretçi güvenliğini esas alarak Ayasofya'nın yer altındaki tarihi zenginliğini de görünür hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Ersoy, açıklamasını "Ayasofya'yı bütün katmanlarıyla korumak, bilimsel yöntemlerle belgelemek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı aynı hassasiyetle sürdüreceğiz." ifadeleriyle tamamladı.
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