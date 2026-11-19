Bu hafta sinemalarda 9 film vizyona giriyor; aralarında yerli yapımlar "Aşk Tesadüfleri Sever 3" ve "Tatlı Maya", yabancı yapımlar ise "Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu" var.

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Bu hafta sinema salonlarında komediden drama, aksiyon ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

Mehmet Günsür ile Devrim Özkan'ın başrolleri paylaştığı yerli romantik dram "Aşk Tesadüfleri Sever 3", 1960'ların Ankara'sında başlayıp üç kuşağa yayılan görünmez bir bağı konu alıyor. Film, bu bağın yıllar sonra organ bağışı projesinde yolları kesişen Özgür ile Mavi'yi, ortak geçmişlerinden habersiz biçimde bir araya getirmesini anlatıyor.

Aşk Tesadüfleri Sever 3 yeni izleyiciye de açık

Filmde Serkan Altunorak, Ümit Bülent Dinçer, Ülkü Hilal Çiftçi, Durukan Çelikkaya, Berrin Arısoy Akhasanoğlu, Ruhi Sarı, Pınar Töre ve Hüseyin Avni Danyal rol alırken, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor.

Serinin geçmişinden izler taşıyan yapım, kendi başına ilerleyen hikayesiyle "Aşk Tesadüfleri Sever" dünyasıyla ilk kez tanışacak izleyicilere de kapılarını açıyor.

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Artakalan ve tatlı Maya yerli dram olarak geliyor

Yeşim Ustaoğlu imzalı "Artakalan", dram ağırlıklı bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul ve İlyas Salman'ın rol aldığı film, boğucu hale gelen yaşamından uzaklaşıp iç sesine ve vicdanına yeniden kulak veren bir şairin, özünü bulmak için çıktığı içsel yolculuğu işliyor.

Haftanın bir diğer yerli dram filmi, Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu, Erdem Kaynarca ve Emre Altuğ'un rol aldığı "Tatlı Maya" olacak.

Yönetmen koltuğunda Biket İlhan'ın oturduğu film, fırınında doğum yapan kimsesiz Suriyeli bir kadına kucak açan yalnız bir fırıncının, kasabanın körüklenen önyargıları ve dedikoduları yüzünden geçim kaynağını kaybetme pahasına sergilediği zorlu vicdani dayanışmayı anlatıyor.

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Hasatta Gündoğumu'nda genç Haymitch

Açlık Oyunları serisinin yeni filmi "Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu", orijinal seride Katniss Everdeen'in mentörü olan Haymitch Abernathy'nin gençliğinde yer aldığı Açlık Oyunları'nı konu alıyor.

Hikaye, 50. Açlık Oyunları olarak da bilinen İkinci Çeyrek Asır Oyunları'nın kura çekimi sabahında başlıyor.

Film, ilerleyen yıllarda Katniss Everdeen'in akıl hocası olarak tanıyacağımız genç Haymitch Abernathy'nin hayatta kalma mücadelesini ve Panem'in acımasız düzenine karşı yükselen direnişin başlangıcını beyaz perdeye yansıtacak.

Francis Lawrence'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Joseph Zada, Elle Fanning, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Maya Hawke, Laura Marcus, Glenn Close, Kieran Culkin, Ben Wang ve Lili Taylor yer alıyor.

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Gerilimden korkuya ve animasyona diğer filmler

Gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak "Hayalet Asker"in başrolünde Jim Caviezel yer alıyor.

William Eubank'ın yönettiği film, yaşadığı kasabanın topraklarını ele geçirmek isteyen güçlü bir şirkete karşı mücadeleye girişen eski bir özel kuvvetler askerinin hikayesini odağına alıyor.

Peter Farrelly'nin Anthony Ippolito, Anna Sophia Robb ve Toby Kebbell'in oynadığı filmi "Ben, Rocky", fiziksel özellikleri gerekçe gösterilerek dışlanan Sylvester Stallone'un, yazdığı ses getiren senaryoyu devretmesi için sunulan yüklü teklifleri reddedip başrolü bizzat oynama kararlılığıyla Hollywood sistemine karşı verdiği kariyer mücadelesini konu ediniyor.

Vietnamlı yönetmen Do Quoc Trung'un filmi "Phi Phong: Kan İblisi", Güneydoğu Asya mitolojisinden ve dağ halkı efsanelerinden ilham aldığı korku, fantastik ve gizem türündeki bir hikayeyle beyaz perdede yer alacak.

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Doan Minh Anh, Diep Bao Ngoc ve Nina Padovan'ın rol aldığı film, annelerini gizemli bir lanetten kurtarmak için Vietnam'ın kuzeyindeki bir dağ köyüne giden iki kardeşin, esrarengiz ölümlerin ardındaki doğaüstü tehditle karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Yerli animasyon "Şehzade Mehmet: Geleceğin Fatihi", yaşadığı dönemden bugünün Türkiye'sine gelen küçük Şehzade Mehmet'in, kendi zamanına dönebilmek için çıktığı macerayı minik sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Huida Lin'in Çin yapımı anime filmi "Ayı Kardeşler: Dünyanın Koruyucuları", Briar, Bramble ve Vick'in efsanevi Canavar Nian'la karşılaşmalarının ardından kendilerini sihirle dolu gizli bir dünyanın içinde buldukları yeni maceralar etrafında dönüyor.

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