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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu insanının değerlerini ve manevi dünyasını hikâyelerine taşıyan yazar Mustafa Kutlu’yu İstanbul’daki evinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Mustafa Kutlu’yu İstanbul’daki evinde ziyaret ettiklerini belirten Ersoy, Kutlu’nun “Uzun Hikaye”, “Beyhude Ömrüm”, “Mavi Kuş” ve “Ya Tahammül Ya Sefer” gibi eserleriyle Türk edebiyatında derin izler bıraktığını söyleyerek Kutlu’ya özel bir kitap hazırlanacağının duyurusunu yaptı.

FATİH ANDI EDİTÖRLÜĞÜNDE ÖZEL KİTAP

Kutlu’ya vefa duygusunu özel bir ziyaretle gösteren Ersoy, bununla da kalmayıp şu müjdeleri verdi: “Bakanlık olarak Prof. Dr. Fatih Andı hocamızın editörlüğünde Mustafa Kutlu’ya özel bir kitap yayımlayacak, ‘İp’ adlı eserini de en güzel şekilde tiyatrolarımızda sahneleyerek seyircilerimizle buluşturacağız.”

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Mustafa Kutlu’nun Huzursuz Bacak kitabında yer alan “İp” hikâyesi, modern insanın bitmek bilmeyen dünyevi hırslarının peşinden koşarken kendi yaşam alanını nasıl daralttığını ve hayatın gerçek anlamını nasıl kaçırdığını anlatır. Pencereden uzanan ve ucu hiç gelmeyen kalın ip, insanın daha fazlasına sahip olma arzusunu ve bitmeyen tüketim tutkusunu simgeler.

MERHAMETİN DEĞERİNİ HATIRLATIYOR

Kutlu’nun edebiyat geleneğinin birikimini modern anlatım imkanlarıyla buluşturduğunu paylaşımında vurgulayan Ersoy, yazarın kendine özgü anlatımı, sade ve samimi üslubuyla farklı kuşaklardan okurların gönlünde özel bir yer edindiğini belirtti. Bakan Ersoy, edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne ve Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülen Kutlu’nun eserlerinin okurda bıraktığı etkiyi ise şu sözlerle anlattı: “Onun hikâyelerinde bu toprakların sesini, insanımızın umutlarını, sevinçlerini ve hüzünlerini buluyor; değişen hayatın içinde dostluğun, merhametin ve dayanışmanın değerini yeniden hatırlıyoruz.”

ERZİNCAN’DA KÜTÜPHANEYE KUTLU’NUN ADI VERİLECEK

Bakanın vefa ziyaretinin yanı sıra bakanlıktan bir müjdeli haber daha geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından memleketi Erzincan’da yapımı sürdürülen kütüphane ve kültür merkezi de Mustafa Kutlu’nun adını taşıyacak.

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Köy ve kasaba yaşamını, insanın gündelik hayatını, umutlarını ve arayışlarını eserlerine yansıtan Mustafa Kutlu, hikâyelerinde geleneksel değerleri ve toplumsal değişimin insan üzerindeki etkilerini ele alıyor. Hareket ve Dergâh dergilerindeki çalışmalarıyla yayıncılık dünyasına da katkılar sunan Kutlu, edebî birikimini farklı kuşaklardan okuyucularla buluşturan eserleriyle Türk hikâyeciliğinin önemli isimleri arasında yer alıyor.

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