Çocuklara hazır doğruları dikte etmek yerine onları düşünmeye, sorgulamaya ve kendi içsel güçlerini keşfetmeye yönelten eser; öz güven, empati, adalet, eleştirel düşünme, sabır ve sorumluluk gibi temel değerleri bir fabl kurgusu içinde ele alıyor. Hikâyenin merkezinde, kendisini küçük ve yetersiz hisseden ancak yüreğinde büyük hayaller taşıyan Küçük Fare Mino bulunuyor. Yazarın bir önceki kitabı ise manzum fabl türünde “Ormandaki Aynalar”dı.

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