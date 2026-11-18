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Esenler Belediyesi tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenecek olan Esenler Film Festivali, 15-19 Ocak 2027 tarihleri arasında 7. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Her yıl farklı temalarla sanatseverlerin karşısına çıkan festival bu kez “Komşuluk” temasını merkeze alarak komşuluk kültürünü sinemanın diliyle, çeşitli yönlerde ele alacak.

MAHALLEDEN DÜNYAYA KOMŞULUK HİKÂYELERİ

Birlikte yaşama kültürünün, dayanışmanın, paylaşmanın ve toplumsal bağların önemine dikkat çekmek amacıyla belirlenen “Komşuluk” kavramı, filmlerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle farklı yönleriyle masaya yatırılacak. Beş gün boyunca film gösterimleri, paneller, söyleşiler ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan 7. Esenler Film Festivali, sinemanın birleştirici gücüyle komşuluk kültürüne dikkat çekmeyi ve bu değer üzerine ortak bir düşünme alanı oluşturmayı hedefliyor.

YARIŞMA FİNALİSTLERİ ÇOK YAKINDA AÇIKLANACAK

Öte yandan her yıl artan bir heyecanla sinemaseverlerin ilgi odağı olan Esenler Kısa Film Yarışması ve Esenler Kısa Film Yapım Desteği Bölümü finalistleri için geri sayım başladı. Başvuruların rekor düzeyde gerçekleştiği her iki kategoride yarışacak finalistler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda önemli film ve sinemacının yer alacağı 7. Esenler Film Festivali programına dair ayrıntılar festivalin web sayfası ve sosyal medya hesaplarından sinemaseverlerle paylaşılacak.