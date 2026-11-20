Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeolojik kazı alanlarında jeofizik ve jeoradar araştırmalarıyla elde edilen verilerin yetkisiz kişiler tarafından sanal medyada paylaşılmasının, kaçak kazılara yol açabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık tarafından 81 ilin kültür ve turizm müdürlüğüne gönderilen yazıyla, araştırma verilerinin gizliliğinin korunması ve izinsiz faaliyetlere karşı önlem alınması istendi.





Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 23 Ekim’de 81 il kültür ve turizm müdürlüğüne gönderilen yazıda, arkeolojik sit alanlarında gerçekleştirilen jeofizik ve jeoradar çalışmalarına ilişkin yeni tedbirler sıralandı. Genel Müdür Birol İnceciköz imzalı yazıda, son dönemde arkeolojik kazı alanlarında yapılan araştırmalar sırasında elde edilen verilerin yetkisi bulunmayan kişiler tarafından sanal medya platformlarında paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.





Bakanlığın yazısında, jeofizik ve jeoradar araştırmalarından elde edilen verilerin bilimsel gerçeklikle bağdaşmayan ifadelerle sanal medyada yayımlandığına dikkat çekildi. Bu durumun arkeolojik alanlarda izinsiz araştırma ve kaçak kazı faaliyetlerine neden olabileceği değerlendirildi. Kültür varlıklarının korunması, bilimsel çalışmaların güvenilirliği ve araştırma verilerinin gizliliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.