Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin için anma mesajı yayımladı.

"Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânlarını cennet eylesin."