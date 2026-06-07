Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan edebiyatın usta isimlerini ölüm yıl dönümlerinde andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan edebiyatın usta isimlerini ölüm yıl dönümlerinde andı

17:027/06/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatın usta isimleri için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan edebiyatın usta isimleri için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazarlar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin için anma mesajı yayımladı.

"Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânlarını cennet eylesin."





#Recep Tayyip Erdoğan
#edebiyat
#Abdurrahim Karakoç
#Cahit Zarifoğlu
#Mevlana İdris Zengin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kuşçu seçim sonuçları 7 Haziran Yeşilyurt Kuşçu beldesi belediye başkanı kim oldu hangi parti kazandı?