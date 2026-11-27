Depremin izleri siliniyor, Hatay'ın asırlık emanetleri bir bir hayata dönüyor.

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Hatay’da 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılırken kentin asırlık tarihî ve manevi mirası da yeniden hayat buluyor. Depremde ağır hasar gören camiler, mescitler, türbeler, kiliseler ve tarihî çarşı yapıları, özgün mimarileri korunarak birer birer yeniden hizmete açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Beyazıd-i Bestami Türbesi'nde düzenlenen törenle altı ilçede restorasyonu tamamlanan 20 vakıf eserinin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel, Adem Yeşildal ve Kemal Karahan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan katıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmaların yalnızca tarihî yapıların onarılmasıyla sınırlı olmadığını belirten Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, şehrin kültürel hafızasının ve toplumsal hayatının yeniden canlandırılmasını da amaçladığını vurguladı.

Hatay’da 91 vakıf eseri yeniden hizmete açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hatay benim şahsi meselemdir” sözlerini hatırlatan Bakan Ersoy, Hatay’da yürütülen kültürel miras çalışmalarının ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından kentte bulunan 133 vakıf eserinin çeşitli derecelerde hasar gördüğünü açıklayan Ersoy, bu eserlerden 91’inin restorasyonunun tamamlanarak hizmete açıldığını bildirdi.

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42 eserin restorasyonu için de takvim açıklayan Bakan Ersoy, “Kalan 42 eserimizin bir bölümünü bu yıl sonuna kadar, geri kalanını ise 2027 yılının Mayıs ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen çalışmaların, ibadethanelerden çarşılara kadar şehrin tarihî dokusunu kapsadığını belirten Ersoy, Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılmasında kültürel mirasın korunmasına verdikleri önemi şu sözlerle anlattı:

“Çünkü bir mahallenin hafızası, insanların yıllarca ibadet ettiği camide, kilisede, ziyaret ettiği türbede, alışveriş yaptığı çarşıda yaşar.”

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Beyazıd-i Bestami Türbesi ziyaretçilerle buluştu

Toplu açılış törenine ev sahipliği yapan Beyazıd-i Bestami Türbesi de restorasyonu tamamlanan eserler arasında yer aldı.

Kırıkhan’da Darb-ı Sak Kalesi üzerinde bulunan ziyaretgâhın tarihî ve manevi önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, İslam tasavvufunun öncü isimlerinden Beyazıd-ı Bistami’ye atfedilen bu yapının türbesi, mescidi ve medresesiyle Kırıkhan’ın manevi hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ziyaretgâhın Kırıkhan ile Reyhanlı’yı birbirine bağlayan geçmişini de anlatan Ersoy, bir dönem Darb-ı Sak Kalesi’nde konaklayan Mustafa Şevki Paşa’nın mescit ve ziyaretgâhın yapımında rol aldığını, kendisinin ve ailesinden bazı kişilerin kabirlerinin de burada bulunduğunu ifade etti.

6 Şubat depremlerinde türbe ve mescit bölümlerinin hasar gördüğünü, medrese birimlerinin ise tamamen yıkıldığını hatırlatan Bakan Ersoy, restorasyon sürecini şu sözlerle anlattı:

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“Beyazıd-i Bestami Türbesi’nde de önce ayakta kalan hasarlı bölümleri destekleyerek güvenceye aldık. Yıkılan duvarları tamamlarken yapının özgün taş dokusuna ve geleneksel duvar örgüsüne bağlı kaldık. Türbe ve mescidin hasar gören bölümlerini onarıp güçlendirdik. Medrese birimlerini de yapıda kalan izlerden ve onaylı projeleri referans alarak yeniden inşa ettik.”

Beyazıd-i Bestami Türbesi’nin yanı sıra Antakya’daki Şeyh Abdurrahman Türbesi ile Şeyh İsa ve Şeyh Ali Bağdadi Türbesi’nin de yeniden ziyarete açıldığını bildiren Ersoy, Hatay’ın manevi mirasını korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Altı cami ibadete açıldı, tarihî minareler yeniden yükseldi

Hatay’daki toplu açılış kapsamında altı caminin yeniden ibadete açıldığını belirten Bakan Ersoy, bir caminin de depremde yıkılan minaresinin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Reyhanlı’daki Mustafa Şevki Paşa Camii’nde gerçekleştirilen çalışmalara değinen Ersoy, depremde yıkılan minarenin külliyenin özgün mimarisine uygun biçimde kesme taştan yeniden yapıldığını, caminin ve medresenin çatılarının yenilenerek hasarlı duvarlarının güçlendirildiğini aktardı.

Erzin’deki Mustafalı Camii’nin minaresinin de yeniden inşa edildiğini açıklayan Ersoy, restorasyon sırasında caminin özgün taş mihrabının ortaya çıkarılarak koruma altına alındığını ifade etti.

Antakya’da Emirler, Mahremiye, Semerciler ve Şeyh Ali camilerinin restorasyonlarının tamamlandığını bildiren Ersoy, depremde tamamen yıkılan Semerciler Camii’nin yeniden inşasında mevcut sütunların ve sütun başlıklarının temizlenerek özgün yerlerine yerleştirildiğini belirtti.

Mahremiye Camii’nde mihrap ve minbere ait taşların onarılarak yapıya kazandırıldığını anlatan Bakan Ersoy, Şeyh Ali Camii’nin minaresinin inşasında kullanılabilecek durumdaki eski taşların yeniden değerlendirildiğini, külliyenin medresesinin de güçlendirildiğini söyledi.

İskenderun’daki Kaptan Mehmet Paşa Camii’nin minaresine ilişkin çalışmaları da paylaşan Ersoy, deprem sonrasında yalnızca kaidesi ayakta kalan minarenin, zemin güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden inşa edildiğini ve yıkılma sırasında zarar gören saçak bölümünün onarıldığını bildirdi.

Antakya’nın beş mahalle mescidi yeniden kapılarını açtı

Camilerin yanı sıra Antakya’daki beş tarihî mahalle mescidinin de yeniden ibadete açıldığını belirten Bakan Ersoy, Ali Çavuş, Debruz, Kerhan (Yemeniciler), Uçtum ve Züveroğlu mescitlerinde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Her bir mescidin tarihî ve mimari özelliklerinin korunduğunu vurgulayan Ersoy, mahallelerin manevi hayatında önemli bir yere sahip olan bu eserlerin yeniden Hataylılarla buluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İskenderun Rum Katolik Kilisesi de yeniden ibadete açıldı

Hatay’ın çok kültürlü yapısının ve birlikte yaşama geleneğinin önemli unsurlarından biri olan İskenderun Rum Katolik Kilisesi’nin de restorasyonu tamamlandı.

Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde hasar gören kilisede Haziran 2023’te başlatılan çalışmaların, bilim heyetinin gözetiminde hazırlanan ve koruma kurulunca onaylanan projeler doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti.

Restorasyonun ayrıntılarını paylaşan Ersoy, yapının hasar gören taş ve tuğla duvarlarının özgün malzemelerine uygun biçimde onarıldığını, taşıyıcı sisteminin güçlendirildiğini ve kiliseyle müştemilatının ahşap kapı ve pencerelerinin restore edildiğini anlattı.

Çatıların geleneksel alaturka kiremitlerle yenilendiğini bildiren Bakan Ersoy, su yalıtımı ile elektrik ve mekanik tesisat çalışmalarının da tamamlandığını, kilisenin yanı sıra müştemilatın ve vakfa ait dükkânların restore edildiğini söyledi.

Böylece tarihî kilisenin mimari kimliği korunarak yapısal güvenliğinin sağlandığını belirten Ersoy, Hatay’ın farklı inançlara yüzyıllardır ev sahipliği yapan ve birlikte yaşama kültürünü nesilden nesile aktaran bir şehir olduğunu vurguladı.

Bu zenginliğin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını tarihî ve kültürel mirasa karşı sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Bakan Ersoy, yeniden ibadete açılan kilisenin İskenderun’daki Rum Katolik cemaatine hayırlı olmasını diledi.

Antakya’nın çarşılarında yeniden kepenkler açılacak

Hatay’ın ihyası kapsamında yürütülen restorasyonların ibadethaneler ve ziyaretgâhlarla sınırlı olmadığını belirten Bakan Ersoy, şehrin ticari ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip vakıf eserlerinin de yeniden ayağa kaldırıldığını açıkladı.

Antakya’da Semerciler Camii ve Yeni Cami çevresindeki dükkânlarda çalışmaların tamamlandığını bildiren Ersoy, Yeni Cami’nin 1754 tarihli vakfiyesinde Uzunçarşı’da vakfa gelir sağlayan leblebici ve berber dükkânlarının da yer aldığını hatırlattı.

Bu tarihî kaydın vakıf kültürünün Antakya’nın çarşı hayatındaki köklü yerini gösterdiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, Yeni Cami çevresindeki 13 dükkânın aslına uygun biçimde yeniden yapıldığını, depremde büyük bölümü yıkılan Semerciler Camii çevresindeki dükkânların da ayağa kaldırıldığını belirtti.

Restorasyonların şehrin gündelik hayatının toparlanması bakımından taşıdığı önemi vurgulayan Ersoy, “Esnafın kepenk açabilmesi, Antakyalıların alışveriş için o sokaklara dönebilmesi, şehrin gündelik hayatının toparlanması açısından çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

Vakıflı köyü konuk evi ve tarihî sivil mimari örneği yeniden hayat buldu

Antakya’nın Kurtuluş Caddesi’nde bulunan ve mülkiyeti Eti Türk Alevi Taifesi Vakfına ait olan tarihî yapının restorasyonunun da tamamlandığını açıklayan Bakan Ersoy, 19. yüzyılın başlarından günümüze ulaşan eserin döneminin önemli sivil mimari örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Yapının temelinin güçlendirildiğini, hasar gören duvarlarının ve ahşap unsurlarının aslına uygun biçimde yenilendiğini aktaran Ersoy, daha önce konut ve dükkân olarak kullanılan binanın yeniden Antakya’nın sosyal hayatına kazandırıldığını söyledi.

Samandağ’daki Vakıflı Köyü Konuk Evi’nin de yeniden kullanıma kazandırıldığını bildiren Ersoy, depremde ağır hasar gören yapının yeniden inşasında özgün mimari ayrıntıların korunmasına özen gösterildiğini ifade etti.

Ersoy, kullanılabilecek durumdaki kapıların, pencerelerin, ahşap kirişlerin ve demir korkulukların onarılarak özgün yerlerine yerleştirildiğini anlattı.

Hatay’ın kültürel mirasına 9,4 milyar liralık yatırım hedefi

Hatay’da yürütülen restorasyon çalışmalarının mali boyutunu da açıklayan Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından vakıf eserlerinin ihyası için bugüne kadar 4 milyar 308 milyon lira harcandığını bildirdi.

Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla Hatay genelindeki toplam yatırımın yaklaşık 9 milyar 420 milyon liraya ulaşacağını belirten Ersoy, altı ilçede tamamlanan restorasyonların kapsamını da paylaştı.

Ersoy, Kırıkhan, Reyhanlı, Erzin, Antakya, Samandağ ve İskenderun’da 7 cami, 5 mescit, 3 türbe, 1 kilise, 2 ayrı dükkân grubu, 1 konuk evi ve 1 sivil mimari örneği olmak üzere toplam 20 vakıf eserinde gerçekleştirilen çalışmaların Hataylılarla buluşturulduğunu açıkladı.

Hatay’ın yanı sıra deprem bölgesindeki diğer illerde de hasar gören vakıf eserlerinin tarihî ve mimari özelliklerine uygun biçimde onarılarak yeniden hizmete kazandırılacağını vurgulayan Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a deprem bölgesinin tarihî ve kültürel mirasının ihyasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarından bilim kurullarına, mimarlardan mühendislere, uzmanlardan ustalara kadar restorasyonlarda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Ersoy, tamamlanan çalışmaların asıl karşılığının tarihî yapıların günlük hayatla yeniden bütünleşmesiyle görüleceğini belirtti.

Bakan Ersoy, “Camilerimizde, mescitlerimizde ve kilisemizde ibadetler yapılacak, türbelerimiz ziyaretçilerini ağırlayacak, çarşılarımızda esnafımız kepenklerini açacak. Tarihî yapılarımız, Hatay’ın gündelik hayatındaki yerini yeniden alacak.” sözleriyle Hatay’ın yeniden ihyasına ilişkin hedeflerini ortaya koydu.

Bakan Ersoy'dan Hatay'ın tarihî ve kültürel mirasına yerinde inceleme

Bakan Ersoy, Hatay programı kapsamında Antakya’da restorasyonu tamamlanan Şeyh Ali Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve milletvekilleriyle birlikte camide cuma namazını kılan Ersoy, ardından Mahremiye Camii’ni de ibadete açarak restorasyon sonrası incelemelerde bulundu.

Hatay’ın köklü mutfak kültürünün yaşatıldığı gastronomi merkezini de ziyaret eden Bakan Ersoy, şehrin kültürel değerlerini yerinde inceledi.

Hatay Valiliğini de ziyaret eden Ersoy, Vali Mustafa Masatlı ile bir araya geldi.

Bakan Ersoy, Hatay programı kapsamında Hatay Arkeoloji Müzesi’ni de ziyaret ederek müzede incelemelerde bulundu.