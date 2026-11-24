Deprem sonrası evine kapanmıştı: Sosyal medyada 'lider' ilan seçilmesine itiraz etti

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da üniversite eğitimini yarıda bırakıp zamanının tamamını evde geçirmeye başlayan Barış Özbay, bilgisi dışında yapılan paylaşımlarla sosyal medyada "ev gençlerinin lideri" ilan edildi. Yaklaşık 3 aylık hastane tedavisinin ardından evine dönen Özbay, kendisini hareketin lideri değil bu sürecin bir simgesi olarak gördüğünü söyledi.