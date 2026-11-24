Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir vatandaş, Hatay'ın Hassa ilçesinde HBB ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ardıçlı Mahallesi'ndeki olayda sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen vatandaşın yardımına ekipler yetişti.
Vatandaş hastanede tedavi altına alındı
Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, HBB ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.
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