Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahilde vatandaş tarafından bulunan el bombası, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Patlama anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

El bombası kontrollü şekilde imha edildi

Olay, akşam saatlerinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyen bir vatandaş, kıyıda el bombası olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından el bombası kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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