Şahin, Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren failinin babasının, saldırının sonlandırılmasında rol oynayan vatandaşa karşı tazminat davası açtığı yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Komisyon olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan ve milletçe derin acı duyduğumuz saldırıya ilişkin hukuki süreci büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz" diyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle ifade etmek isteriz ki bir kişinin yargı mercilerine başvurması, ileri sürdüğü iddiaların hukuken kabul edildiği veya haklı bulunduğu şeklinde yorumlanamaz. Dava açılması, tek başına herhangi bir hukuki sorumluluğun tespit edildiği ya da davanın kabul edileceği anlamına da gelmemektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin gereği olarak yargı sürecine olan inancımız tamdır. Araştırma Komisyonu olarak hukuki süreci yakından takip etmeye, saldırıdan etkilenen çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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