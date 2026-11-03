Hafif ticari araç nehre yuvarlandı: Üç kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta şap alarmı: Beş mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesi üzerine 5 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Hastalığın Pınarbaşı Mahallesi’nde görülmesinin ardından alınan kararla Pınarbaşı, Kızılcaoba, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Taşburun mahallelerinde hayvan giriş ve çıkışları ikinci bir emre kadar yasaklandı. İlçedeki diğer mahallelerde de sağlık taramalarının sürdüğü bildirildi.