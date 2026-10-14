Gaz sızıntısı nedeniyle 2 okul tahliye edildi

Olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu’nun yanındaki inşaatta meydana geldi. İki okulun yanında bulunan bir inşaatta yapılan çalışma sırasında gaz sızıntısı yaşandı. Yoğun gaz kokusundan etkilenen öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı iki okuldaki öğrenciler de tahliye edildi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayı öğrenen aileler okula gelerek çocuklarını almaya başladı.

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