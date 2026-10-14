Sultangazi'de okulun istinat duvarı çöktü
11:03, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanıyor.
İstanbul'da Sultangazi'de okulun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü.
Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.
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