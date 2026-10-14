İstanbul’da trafik kilit: Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
10:27, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
İstanbul’da yoğun trafik oluştu sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul’da sağanak yağış sonrası Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece istikametlerinde yoğun trafik oluştu.
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
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