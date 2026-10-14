İstanbul için kritik saat: Adeta gök delinecek

METEOROLOJİ'DEN 18 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege ağırlıklı olmak üzere toplam 18 il için hava durumu uyarısı yayımladı.





İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu 15 kent için sarı kod verilirken; Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu kodlu fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.





Olumsuzluklara karşı sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yapıldı.