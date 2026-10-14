İstanbul için kritik saat: Adeta gök delinecek
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava ve yağışlı sistem, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesine neden oldu. AKOM ve İstanbul Valiliği, saat saat detay paylaşarak megakentteki birçok ilçe için kuvvetli fırtına ve metrekareye 70 kilograma varan çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıkları sert düştü.
Hafta sonu 28 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklar bugün 17 dereceye gerilerken Cuma günü 14 dereceye kadar düşecek.
YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
AKOM ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarılara göre, sabah 09.00 itibarıyla başlayan şiddetli rüzgarın saatte 50-80 kilometre hıza ulaşan kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve yağışların Cumartesi öğleden sonraya kadar süreceği açıklandı.
İŞTE İLÇE İLÇE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN NOKTALAR
Yapılan tahminlere göre, fırtınayla birlikte metrekaraye 40 ile 70 kilogram arası yağış düşmesi beklenen öncelikli riskli ilçeler sıralandı:
Avrupa Yakası: Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Silivri, Beylikdüzü ve Avcılar.
Anadolu Yakası: Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile.
Diğer ilçelerde ise metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.
METEOROLOJİ'DEN 18 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege ağırlıklı olmak üzere toplam 18 il için hava durumu uyarısı yayımladı.
İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu 15 kent için sarı kod verilirken; Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu kodlu fırtına ve şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.
Olumsuzluklara karşı sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yapıldı.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU: HORTUM VE SEL RİSKİ UYARISI
Yurt genelinde de hava hareketliliği devam ediyor:
Ege ve Akdeniz: Aydın, Muğla, Marmaris, Mersin ve Antalya hattında sel ve gök gürültülü yağış beklenirken, özellikle Manavgat-Gazipaşa arasında hortum oluşma riski uyarısı verildi.
İç Anadolu ve Karadeniz: Ankara, Konya, Amasya, Çorum ve Sinop boyunca sağanak yağışlar kuvvetlenecek.