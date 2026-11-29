Olay, 26 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Çağlayancerit ilçesinde yaşandı.
Seyir halindeki A.A. isimli sürücü, aracının önünden çekilmediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü 19 yaşındaki zihinsel engelli M.G.'ye aracından inerek saldırdı.
Genci tekme ve tokatlarla darbeden sürücünün saldırısı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Adli soruşturma başlatıldı
Gözaltına alınan sürücü hakkında Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli soruşturma başlatıldı.
A.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmak ve saldırı amacıyla araçtan inmek maddelerinden toplam 260 bin lira idari para cezası uygulandı.
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