Tarihi mahallede mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak?

Kahramanmaraş’ta 8 yaşında babasının yanında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır sürdüren Mustafa Özata, tarihi mahalledeki küçük iş yerinde mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor.