Kahramanmaraş'ta kötü kokular üzerine girilen evde Sultan Kaplan'ın (78) cansız bedeni bulundu.
Kaplan'ın yatalak ve demans hastası eşi Hüseyin Kaplan'ın (78) sesini duyuramadığı için 3 gün boyunca eşinin cesediyle birlikte yaşadığı belirlendi.
Kötü kokular üzerine kapı kırıldı
Olay, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi.
Hüseyin ve Sultan Kaplan'ın yalnız yaşadığı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan komşuları, çiftin yakınlarını aradı.
Yakınları, kapıyı açan olmayınca evin kapısını kırarak içeri girdi ve Sultan Kaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hüseyin Kaplan hastaneye götürüldü
Eve gelen ekipler kadının 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi, komşuları ise Sultan Kaplan'ı en son cuma günü gördüklerini söyledi.
Yatalak ve demans hastası olan, sesini duyuramadığı için eşinin cesediyle 3 gün yaşamak zorunda kalan Hüseyin Kaplan, ekipler tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.
Doktorların yaptığı incelemede yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlenen Sultan Kaplan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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