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Operasyonun kapsamı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-10 Kasım'da uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Anadolu Ajansı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 200 Captagon hap, 594,57 gram metamfetamin, 116,96 gram sentetik kannabinoid, 20,36 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 77,69 gram skunk, 50 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 10 lira ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilenler

Anadolu Ajansının aktardığı bilgilere göre zanlıların ikamet ve araçlarındaki aramalarda 200 uyuşturucu hap, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik ecza hapı ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

IHA_TR'nin paylaştığı ayrıntılarda ise yakalanan şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde 200 captagon hap, 594,57 gram metamfetamin, 116,96 gram bonzai, 20,36 gram bonzai hammaddesi AMG, 77,69 gram skunk, 50 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 10 TL bulunduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Anadolu Ajansı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Şüphelilerin adli süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 14'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Anadolu Ajansı Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.