Kahramanmaraş’ta sağanak bazı yolları göle çevirdi

Kilosu üç liradan toplanıyor, işlenince 10 bin lira oluyor: Yeşil altın üreticiye para kazandırıyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde defnenin geleceğini şekillendirmek amacıyla kapsamlı bir çalıştay ve saha tatbikatı düzenlendi. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Özden Görücü, "Sahadan 3 TL’ye toplanan defne işlendiğinde kilogramı 10 bin TL’ye ulaşıyor. Amacımız katma değeri bölgemizde bırakmak" dedi.