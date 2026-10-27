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Kahramanmaraş'taki okul saldırısının müfettiş raporu deşifre etti: Öğrencileri bırakıp kaçmışlar

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının müfettiş raporu deşifre etti: Öğrencileri bırakıp kaçmışlar

12:38, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:43, 27/10/2026, Salı
AA
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Kahramanmaraş'taki okul saldırısının müfettiş raporu deşifre etti: Öğrencileri bırakıp kaçmışlar
15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen idari soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda, aralarında dönemin okul müdürünün de bulunduğu 4 eğitimci hakkında görevi kötüye kullanma, terk ve bildirim yükümlülüğünü ihlal iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan tevdi ve ön inceleme raporlarındaki değerlendirmeler doğrultusunda, saldırının yaşandığı dönemdeki okul müdürü C.K, müdür yardımcısı F.B, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T. ve rehber öğretmen E.İ. hakkında soruşturma izni verildiği ve kararın savcılığa tebliğ edildiği öğrenildi.

İnceleme raporunda okul müdürü C.K. ve müdür yardımcısı F.B'nin "silah seslerini duyduktan sonra saldırının gerçekleştirildiği kata çıktıkları, saldırıyı gördükten sonra okul binasını terk ettikleri" belirtildi.

Raporda, "okul yöneticilerinin öğrencilerin güvenliğini sağlama, onları korunaklı alanlara yönlendirme ve tahliyelerini organize etme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri" değerlendirmesine yer verildi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.T'nin de saldırı sırasında görevli olduğu sınıfta silah seslerini duyduğu, seslerin geldiği yöne baktıktan sonra öğrencileri korumaya yönelik bir eylemde bulunmadan zemin kata doğru koştuğunun anlaşıldığı belirtilen raporda, öğretmenin davranışının "terk suçu" oluşturup oluşturmadığının adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Rehber öğretmen E.İ. hakkındaki değerlendirmede ise saldırganın şiddet eğilimi gösterdiğine ilişkin öğrenci anlatımları ve rehberlik hizmetleri sonrasındaki süreç ele alındı.

E.İ'nin Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiği yönünde kanaat oluştuğu belirtilen raporda, davranışlarının saldırı ile buna bağlı ölüm ve yaralanmalarla bağlantısının adli makamlarca değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

Ön inceleme sonucunda 4 personelin görevlerini kötüye kullandıklarına ilişkin kanaate ulaşıldığı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında haklarında soruşturma izni verilmesine karar verildiği belirtildi.

"Soruşturmanın yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz"

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden bazılarının ailelerinin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, AA muhabirine, soruşturma izni kararının adaletin sağlanması yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.

Soruşturmanın yalnızca söz konusu 4 personelle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Cinkara, "Onikişubat Kaymakamlığı tarafından söz konusu dört kişi hakkında soruşturma izni verilmiştir. İlgili kişilere terk suçu, görevi kötüye kullanma ve suçu bildirmeme iddiaları isnat edilmektedir. Bu karar, adaletin tecellisi yolunda atılmış son derece önemli bir adımdır ancak yürütülen soruşturmanın yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İddianameden

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 43 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme", 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde "olası kastla yaralama" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli'nin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması istenmişti.

Hakkında dava açılan Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin yargılanmasına başlanmış, duruşma 4 Aralık'a ertelenmişti.



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Başlıklar :Ayser Çalık OrtaokuluKahramanmaraşokul saldırısıSoruşturmaÖğretmen
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